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中國補貼傾銷空氣槍 衝擊台隱形冠軍

2024/11/17 05:30

台灣在低動能（氣動）玩具槍的全球市占率達六至七成，是憑藉自身技術實力成就的隱形冠軍。（記者廖家寧攝）台灣在低動能（氣動）玩具槍的全球市占率達六至七成，是憑藉自身技術實力成就的隱形冠軍。（記者廖家寧攝）

台灣製造空氣槍 全球市占率7成

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣在低動能（氣動）玩具槍的全球市占率達六至七成，是憑藉自身技術實力成就的隱形冠軍。近年來中國大舉鬆綁玩具槍、擬真槍的生產限制，且政策補貼外銷，企圖以低價侵吞全球市場。中華民國玩具槍協會呼籲，政府應適度修正相關法令，採取內外銷「雙軌制」，才能保護我國玩具槍產業的隱形冠軍地位。

玩具槍協會籲修法 採取內外銷雙軌制

過去中國因有內部「維穩」政策需求，為避免人民「顛覆國家」，不准許本地製造空氣槍內銷、僅可供外銷，即內外銷「雙軌制」；台灣廠商因專注生產低動能玩具槍，成功搶下全球市占六至七成，但國內玩具槍生產採單軌制，台廠無法接下國外客戶需求較大的高動能玩具槍訂單。

近年來中國因面臨內需疲軟，積極以量產規模與低價帶動出口，中國公安部近期還大舉放寬空氣槍的生產外銷限制，玩具槍不必依附在軍工牌照的工廠即可獨立產製。

玩具槍協會指出，中國以低價優勢吃下全球空氣槍市場的企圖明顯，現在更祭出多項政策補助，包括明年起實施五年補助計畫，提供廠房設備貸款優惠，海外參展也提供補助。

開放高動能接單外銷

協會警告，中國製低價策略已搶走大量台廠訂單，連高階的低動能玩具槍市場也受威脅，台灣業者不怕中企競爭，因我們強在品質與技術優勢，唯一牽制是國內法規。

協會強調，受限國內法規未能與時俱進，台廠可說是有志難伸，雖然靠自身實力拿下低動能空氣槍的全球市占第一，但正面臨中國補貼政策的低價傾銷壓力，呼籲在治安無虞前提下，應盡速修正不合時宜法規，推動玩具槍內外銷「雙軌制」，即低動能可內外銷、開放高動能接單外銷，保護台灣少數的隱形冠軍產業。

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