台續列美匯率觀察名單 南韓重新納入

美國財政部半年度匯率政策報告出爐，中國、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國財政部半年度匯率政策報告出爐，此次未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，中國、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單，馬來西亞被移出觀察名單，去年十一月移出名單的南韓又重新納入。

報告提到，日本、台灣、越南與德國，因符合龐大雙邊順差及經常帳順差等條件，被列入觀察，新加坡則是因持續單邊干預外匯及擁有大量經常帳順差等條件。

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美點名中國匯率缺透明度 需密切監控

美國財政部也再次呼籲中國提高透明度。報告指出，中國未能公布外匯干預措施，且其匯率機制的關鍵要點普遍缺乏透明度，與其他主要經濟體相比，顯得異常，需要密切監控；加上與美國的貿易不平衡過大，中國仍被列入觀察名單。

美國財政部也對台灣提出兩項建議，一是台灣當局應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險；二是外匯干預應當有所限制，並讓貨幣走勢符合經濟的基本面。

央行：與美方持續溝通、交流意見

央行回應說，與美國財政部溝通管道順暢，美方建議與央行經營目標及匯率政策一致。未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行指出，美方此次檢視期間為二○二三年下半年至二○二四年上半年，台灣對美國商品及服務貿易順差達五七○億美元、台灣經常帳順差對GDP（國內生產毛額）比率為十四．七％、央行淨賣匯約一一○億美元。台灣是因為前兩項觸及美方檢視標準而續列觀察名單，與匯率無關。

央行總裁楊金龍十四日於立法院財委會即表示，美中貿易戰後，台美順差持續擴大，令他非常擔憂，加上台灣因累積的超額儲蓄龐大，導致經常帳順差對GDP比例向來居高，被列觀察名單恐成常態。他建議台灣可增加對美採購能源、農產品及軍品以縮小台美順差；台廠赴美投資也是平衡兩邊貿易失衡方法之一。

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