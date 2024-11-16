中國10月房價跌幅擴大 刺激政策有效？言之過早

中國十月新房價格連16個月下跌，並創2015年以來單月最大跌幅。圖為江蘇省南京市一處建案。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透依據中國國家統計局數據推算，中國十月新房價格從九月的年減五．八％，進一步下跌至五．九％，為連續十六個月下滑，並創二○一五年以來單月最大跌幅；月減○．五％，跌幅較九月的下滑○．七％縮小，不過因此認定危機已過，還言之過早。

中國國家統計局昨也公布，十月工業增加值年增五．三％，較九月的五．四％增速放緩，也低於路透預期的五．六％增幅；衡量消費狀況的零售銷售從九月的年增三．二％升至四．八％，創二月以來最快增速，主因是十月十四日啟動、較去年提早十天的雙十一購物節所推升。

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經濟學家指出，現在斷定九月底以來的一連串刺激措施已足以支撐經濟穩健復甦還為時尚早。上海獨立經濟學家王丹說，「以舊換新計畫已實施數月，這意謂所有其他較近期的刺激措施都沒有顯示任何影響，包括房市刺激措施」。

數據顯示，在消費品以舊換新計畫的推動下，十月家電銷售激增三十九．二％，但今年前十月固定資產投資僅年增三．四％，低於預期的三．五％，與前九月持平。

澳盛銀行高級中國策略師刑兆鵬說，「房地產仍然疲軟，房地產投資、銷售與價格沒有明顯改善」；數據顯示，今年前十月房地產投資年減十．三％，較前九月的下滑十．一％跌幅擴大；前十月住宅新開工面積年減二十二．六％，減幅也較前九月的二十二．二％加劇；前十月商品房銷售面積年減十五．八％，降幅低於前九月的下跌十七．一％。

川普新關稅來勢洶洶

專家：明年下半年中國經濟再放緩

美國總統當選人川普矢言將對中國進口產品課徵六十％以上關稅，凱投宏觀中國經濟學家黃子春指出，除非明年中國推出大規模財政刺激措施，否則目前為止寬鬆措施對經濟增長的提振作用可能是短暫的。她預期，明年下半年中國經濟將再次開始放緩，屆時中國還將面臨與川普第二輪貿易戰帶來的衝擊。

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