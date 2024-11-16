我爭取加入CPTPP 籲採納奧克蘭原則

秘魯APEC峰會昨雙部長會議開幕，政院經貿辦總談判代表楊珍妮（右2，雙手合十者）、國發會主委劉鏡清（右1，黃領帶者）與各國代表互動。（APEC台灣媒體團提供）

APEC場邊 爭取成員國支持台灣入會

〔特派記者徐子苓／利馬十四日報導〕秘魯APEC（亞太經濟合作會議）峰會舉辦雙部長年會，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席。楊珍妮在會後記者會表示，台灣透過APEC場邊爭取CPTPP成員國支持台灣加入，已見過「絕大部分」的CPTPP成員，並呼籲採納「奧克蘭原則」、而非考量政治因素。

喊話成員國 不該考量政治因素

「奧克蘭原則」是指去年在紐西蘭擔任CPTPP輪值主席國期間議定，規範新入會案的審議三大原則為：申請加入的新經濟體必須有意願、有能力符合CPTPP的高標準；歷來遵循貿易規範與承諾的紀錄良好；以及取得CPTPP既有成員共識。

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楊珍妮表示，我國向CPTPP成員說明，台灣半導體產業占全球供應鏈關鍵地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升CPTPP供應鏈韌性，請CPTPP成員支持我國加入，也呼籲他們不應該用政治因素來考量入會申請。

楊珍妮也向CPTPP成員表達，在加入CPTPP過程中，盼深化全面經貿關係，建立雙邊的經貿制度性架構，共同因應數位轉型、氣候變遷等各種挑戰。

國發會主委劉鏡清另與泰國、新加坡、菲律賓、日本官員交換意見，也交換通訊軟體WhatsApp的聯絡方式；他表示「是滿大收穫」，因為將來可直接透過WhatsApp聯絡。他還說，因為大家是在場邊交流，「對岸也看得到，不知道他們心情怎麼樣」。

台日友好升溫

日經產大臣主動向劉鏡清致意

日本新任首相石破茂這次也率領新內閣與會，外界關注石破茂政府對台態度。劉鏡清表示，今年稍早赴日便感受到日本對台灣歡迎程度超過往年，而這次APEC也一樣，日本經濟產業大臣武藤容治甚至主動前來向他打招呼，台日在經濟上的關係沒有太大改變。

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