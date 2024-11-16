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國泰金前進COP29藍區 擴大氣候金融影響力

2024/11/16 05:30

國泰金控舉辦COP29藍區周邊會議「亞洲氣候金融會議」，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境；左二為國泰金控總經理李長庚、左一為投資長程淑芬。（國泰金控提供）國泰金控舉辦COP29藍區周邊會議「亞洲氣候金融會議」，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境；左二為國泰金控總經理李長庚、左一為投資長程淑芬。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰金控挺進聯合國第二十九屆氣候峰會（COP29），與國際共同面對氣候變遷關鍵挑戰，為台灣唯一前進COP29藍區（Blue Zone）舉辦會議的金融業，與世界氣候基金會（WCF）共同主辦「亞洲氣候金融會議」（Asia Finance Event）；連續第四年參與COP的國泰金控，COP28、COP29皆於藍區與全球產官學界深化交流與對話，自亞洲觀點參與全球氣候討論，展現國泰金控在國際氣候金融的影響力。

「亞洲氣候金融會議」以「透過公私協力促進氣候金融與難減排產業轉型的亞洲觀點」（Catalyzing Climate Finance via Public-Private Partnerships: Perspectives from Asia）為題，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境。

由國泰金控總經理李長庚開場，投資長程淑芬進行短講、擔任主持人，邀請專家小組共四位與會，包含氣候金融領域亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）總監Anjali Viswamohanan、聯合國倡議代表人人享有永續能源倡議（SEforALL）資深顧問Filipe B. Oliveira、前日本政府退休金投資基金（GPIF）投資長水野弘道（Hiro Mizuno）與開發基金世界銀行下的國際金融公司 （IFC）永續金融資深經理Laila Nordine。

探討內容包括如何加速氣候金融的成長，包括亞洲氣候金融的公私合作關鍵趨勢，聚焦於難減排產業（如水泥、鋼鐵、化工、運輸）及能源部門低碳轉型過程的現況與挑戰、成功經驗，強調創新機制及公私合作能幫助取得轉型過程中所需的氣候資金等。

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