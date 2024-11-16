Uber Eats、foodpanda併購立案 最慢明年3月前裁決

台灣兩大外送平台併購正式立案。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會日前正式立案Uber Eats、foodpanda台灣合併案。公平會主委李鎂昨表示，外送平台併購案依法將在三十個工作天、也就是今年十二月十九日前准駁，不過若再延長六十天，則將在明年三月前做出裁決。

外送平台併購涉及業者、商家、消費者、外送員利益。李鎂說，兩大平台併購後，市占率將達八成以上，公平會已舉行過數場公聽會，並請相關主管機關包括勞動部、交通部及各利害關係人表示意見，都將列入參考因素。

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Uber Eats發聲明稱樂見立案，會致力整合兩大平台，為消費者、商家、外送員帶來更大利益，並將持續聆聽所有利害關係人意見，也樂意和主管機關、各方討論具約束力的結合條件與承諾，確保結合案能有正面效益，創造多贏。

公平會有四位委員任期在明年一月底屆滿，三人提名續任、一人則為新任，日前李鎂在立院備詢時提到，若公平會人事卡關，恐會影響合併案審查。李鎂昨表示，目前人事案在立法院審議、已經排審，「希望一切順利」。

李鎂說，目前在手審查案件包含台新金與新光金的「新新併」結合案，以時間推算會在本屆任期內完成；外送平台若延長審查期、則會延至明年三月，就仍有潛在影響。

公平會指出，四位人事名單，包含提名續任的主委李鎂、副主委陳志民及委員洪財隆，郭淑貞不再續任、提名公平會服務競爭處處長林慶堂接任。

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