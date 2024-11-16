台積66億美元獎勵 拜登政府拍板

美國拜登政府拍板確定提供台積電66億美元獎勵，也是第一個達此獎勵階段的半導體大廠。（資料照，路透）

台積同時取得50億美元貸款

〔編譯魏國金、記者洪友芳／綜合報導〕彭博報導，拜登政府拍板確定依據晶片與科學法，提供台積電六十六億美元獎勵，此標誌著將美國半導體帶回本土計畫的重大里程碑；美國商務部聲明，台積電也取得總額五十億美元的貸款，今年將獲得其中至少十億美元貸款，因為台積電已達到一些基準要求。

第一個達此獎勵的半導體廠

報導說，儘管先前傳出美國商務部與台積電達成初步協議，但現在該協議正式具備法律效力，而台積電是第一個達此獎勵階段的半導體大廠。

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美國商務部長雷蒙多指出，與台積電達成最終協議，確保了先進半導體製造回到美國，也就是將關鍵能力帶回本土；她說，「這是地表上最炙手可熱的技術之一，對美國的國家與經濟安全而言，其重要性再怎麼強調都不為過」。

報導說，未來幾週將有更多相關協議達成，以鞏固數十年來美國最重大的一項產業政策，以及拜登政府最重要的一樁立法；晶片與科學法將提撥三九○億美元獎勵、七五○億美元貸款與貸款擔保以及二十五％的稅務抵免，以吸引半導體製造從亞洲轉移回美國。

就台積電而言，相關資金將補貼其斥資六五○億美元、在亞利桑那州鳳凰城興建一個包括三座半導體廠的園區，當台積電達到額外目標，美國政府將釋出更多資金；這是台積電規模最大的外國直接投資。

報導指出，美國官員面臨達成談判、提撥補貼的壓力增加；據悉，俄亥俄、新墨西哥、奧勒岡與紐約州的商業團體近期致函拜登總統，敦促立即提撥相關資金。英特爾在當中三州有建廠計畫，執行長季辛格對撥款的牛步化曾表達失望。

明年一月將重返白宮的美國總統當選人川普，增添相關努力的急迫性；半導體業者並不擔心晶片法案將被撤銷，但英特爾、三星電子與美光科技等公司仍積極避免在新政府上台後，恐重啟談判的可能性。

台積︰加速在美發展最先進技術

台積電董事長暨總裁魏哲家昨表示，這對於強化美國半導體生態系統是很關鍵的一步，有助公司加速發展在美國境內最先進半導體製造技術，台積電感謝客戶、合作夥伴、當地社區與美國政府自二○二○年初開始至今的持續合作。

台積電在美國亞利桑那州的三座廠總資本支出超過六五○億美元，較最初規劃的一二○億美元增達四倍以上；川普上任後，台積電是否會加碼投資，備受矚目。

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