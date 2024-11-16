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美電網更新需求持續 東元看好明年業績成長

2024/11/16 05:30

東元昨舉辦法說會，看好明年業績成長。圖右為董事長利明献、左為總經理范炘。（資料照）東元昨舉辦法說會，看好明年業績成長。圖右為董事長利明献、左為總經理范炘。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）近年持續加速北美拓展，總經理范炘昨於法說會中表示，川普當選美國總統估能帶來營運利多，因美國電網更新是兩大黨共同方向，明年美國西屋廠業績將維持成長，4大事業發展順遂，今年第4季、明年業績可望向上。

川普帶來利多 電力、綠能雙推進

北美電網更新商機龐大，東元在電力、綠能雙軸推進，范炘指出，東元在第4季取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，現正爭取明年台電的靜態同步補償器（STATCOM）訂單，並目標在明年首季取得售電執照，持續推進虛擬電廠業務。

東元在第3季甫併購伸昌電機，補全變壓器事業的不足，並拓展北美與台灣市場。范炘說，此併購案在今年第4季起就開始貢獻集團營收，伸昌本就有台電、台塑等客戶，未來目標主要是拓展北美市場，看好未來發展；目前其他併購案仍如計畫推進。

至於重點區域發展近況，范炘說，東元第3季已在美國德州西屋廠完成充電樁產線建置，該廠也生產大馬達、變壓器等產品，目前大馬達快速接單，供石化業、礦業所需的大型機械等客戶，小馬達則多與設備廠合作、較多仍在墨西哥廠生產。

東元前三季因北美、中國市場的機電系統需求衰退，相對去年同期小幅衰退，前三季稅後淨利45.76億元、年減0.3%，每股稅後盈餘（EPS）2.17元，前10月累計營收460億元、年減7.5%。不過該公司預估，第四季機電、智慧能源營收都將維持季增、空調則季減，整體維持向上。

在中國市場方面，范炘則說，中國民生消費力仍然疲軟，以外銷挑大樑，東元持續開拓華南、華北成長型業務，以穩定中國事業整體狀況，並持續觀察中國政府經濟刺激政策。

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