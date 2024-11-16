盤勢分析》資金流向非電 月季線間震盪

金融、貨櫃三雄股價走強，台股收在22742.77點，小漲27.39點。（資料照）

台股昨日呈現震盪收紅格局，金融、貨櫃三雄股價走強，但電子代工廠因毛利率下滑拖累股價走跌，以及台積電（2330）股價熄火整理下，加權指數終場收在22742.77點，小漲27.39點，成交量約4181億元。

三大法人進出昨日呈現土洋對作，外資買超51.2億元，投信大賣75.3億元、自營商賣超61.3億元，三大法人合計賣超85.4億元，其中投信賣超集中在金融股；外資台指期淨空單減少2064口，累計外資台指期淨空單約4.5萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，近期川普勝選過後，美股有慶祝行情，亞股並沒有明顯跟上，台股昨日則是平盤上下震盪整理，市場觀望氣氛明顯增高，短時間可能會維持月、季線間整理。

目前科技類股相對弱勢，尤其是費半指數跌破季線支撐，昨天盤面資金持續從電子流出，流向低位階非電子族群，包含原物料、航運，都有強勁表現，尤其是原物料塑化、造紙和水泥，全面性轉強。

群益期貨表示，台股在台積電熄火整理下，短線以保守震盪格局看待，技術面近期台股仍在月、季線上下游走，季線位置只要不破，短線台股拉回仍可樂觀操作。（記者楊雅民）

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