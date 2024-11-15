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與台灣斷交後 白蝦出口市場崩盤 宏國蝦農 批中國殺價沒誠信

2024/11/15 05:30

宏都拉斯去年三月與台灣斷交，當地蝦農原本期待中國會買進更多白蝦，中國卻食言而肥，甚至把收購價開得比成本還低。（示意圖，法新社檔案照）宏都拉斯去年三月與台灣斷交，當地蝦農原本期待中國會買進更多白蝦，中國卻食言而肥，甚至把收購價開得比成本還低。（示意圖，法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕宏都拉斯去年三月與台灣斷交，改與中國建交，當地蝦農原本期待中國會買進更多白蝦，中國卻食言而肥，甚至把收購價開得比成本還低，而宏國蝦農在失去台灣市場後，今年預估出口量降幅將創史上最大，潛在損失高達近四五○○萬美元（約十四．六四億台幣）。

收購價開得比成本還低

《中美洲360》報導，宏國水產養殖協會（Andah）理事長哈維耶（Juan C. Javier）透露，今年宏國白蝦出口量約六○○○萬磅，比去年減少一八九○萬磅，降幅高達二十四％；今年的白蝦出口金額約二．二億美元，比去年減少約四五○○萬美元。

出口降幅將創史上最大

宏國白蝦出口大減的主因在於，對台灣的出口量大幅下降。截至十月三十一日，宏國對台灣出口的白蝦從去年的二二一○萬磅驟減至七四○萬磅。宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）去年三月與台灣斷交，並終止台宏自由貿易協定，導致宏國出口至台灣的白蝦要被徵收二十％關稅，要進入台灣市場變得更加困難。

喬盧特卡小型白蝦生產商協會會長克魯茲（Wilmer Cruz）對《論壇報》指出：「我們有白蝦存貨，卻沒有市場可銷售產品，中國還趁機壓低價格，把收購價開在不到成本的七十五％。」

另一名小型白蝦生產商曼薩納雷斯（Eugenio Manzanares）也批中國食言而肥，「中國說會購買我們的產品，但最終只買了兩個貨櫃做為樣品，然後就沒有下文。蝦農以為會出口便投入養殖，但中國開出的價格非常低」。

今年十月Andah指出，與中國達成購買二五○個貨櫃的協議未能實現，中國最終只買了兩個貨櫃的白蝦，在山東青島舉行的全球海鮮博覽會上展示。

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