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卓揆：1965億科技預算 強化台AI應用實力

2024/11/15 05:30

行政院長卓榮泰昨出席「2024資訊月暨台灣教育科技展」開幕典禮，並與各得獎單位合影。（記者田裕華攝）行政院長卓榮泰昨出席「2024資訊月暨台灣教育科技展」開幕典禮，並與各得獎單位合影。（記者田裕華攝）

由AI製造轉為提出解方的輸出國

〔記者歐宇祥／台北報導〕二○二四資訊月暨台灣教育科技展開展，行政院長卓榮泰昨致詞時強調，進入AI（人工智慧）新時代，行政院明年編列一九六五億元科技預算，要打造智慧生活與科技環境，同步推進科技人權與科技民主，讓台灣從AI製造大國轉為提出解方的輸出國。

政府一直期望台灣從硬體製造跨越到軟體設計時代、並耕耘「主權AI」議題。卓榮泰指出，如今進入AI應用時代，台灣在軟體設計領域也要與世界先進國家抗衡，讓資訊產業轉型。現在不只高科技產業，中小微企業也需要政府與民間相互結合，力推數位轉型，以期與世界科技接軌，也讓台灣科技發展普惠到中小微企業。

卓榮泰表示，總統賴清德始終強調要進入「全面AI時代」，打造智慧生活與科技環境，因此明年科技預算編列一九六五億元、多於往年，政府執行力道也將強於往年，其中台灣支柱的半導體產業共有一四六億元、淨零科技一○一億元、AI則有九十四億元、太空及通訊六十億元，數位人文也有五十三億元，政府會持續努力，也期望民間含產業界，在不同領域做出更多技術與突破。

賴總統也提出五大「信賴」產業，包含半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊等；卓榮泰強調，明年度也編列相當充裕預算。

至於近期卡關二個月的總預算案終於開始凝聚共識。卓榮泰意有所指說，為了產業發展，政府很關注總預算審議，在經過很多努力與溝通，國會終於開始審議，他也請各個部會首長務必用心說明、捍衛所有預算，期望和民間有更多合作，用創新驅動來嘉惠社會大眾，讓台灣邁向智慧科技與AI國。

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