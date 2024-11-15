IMD世界數位競爭力 我7指標全球前3

瑞士洛桑管理學院（IMD）發布二○二四世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024,DCR），我國在全球六十七個主要國家及經濟體中排名第九名。（法新社資料照）

全球67國家及經濟體 台灣排第9

〔記者李靚慧／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）發布二○二四世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024,DCR），我國在全球六十七個主要國家及經濟體中排名第九名，排名與二○二三年持平，更有七項指標排入全球前三名。

數位發展部表示，政府將參酌IMD報告，評估我國在知識、科技、未來整備度等面向的數位發展優勢及挑戰，持續透過多元規劃，提升我國整體數位競爭力。

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資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比 更位居榜首

本次調查評比中，我國有七項指標名列全球前三名，其中「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP（國內生產毛額）占比」位居榜首；「每千人研發人力」與「企業反應快、彈性大」排名第二名；「學生在數學教育評估上的表現（PISA）」、「二十五至三十四歲人口中接受高等教育比率」、「研發總支出GDP占比」、「高科技出口GDP占比」等四項指標則排名第三名；顯示我國數位領域在資訊科技、研發量能、企業表現、高等教育等方面皆具有優勢。

IMD評比以知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）「三大構面」，及九項次構面、五十九個指標，評估世界各國適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度。

「知識」構面主要反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第十九。其中「每千人研發人力」排名第二，「學生在數學教育評估上之表現（PISA）」、「二十五至三十四歲人口中接受高等教育比率」及「研發總支出GDP占比」排名第三表現最為突出。

「科技」構面是用來評估國家開發數位創新技術的能力，我國排名全球第七。其中「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」排名維持全球第一，「高科技出口GDP占比」排名提升至第三。「未來整備度」構面則是衡量國家數位化轉型的程度，我國排名全球第六，相較去年進步一名。

數發部表示，未來將落實人才培育建設，培育及延攬更多符合研發及產業需求之數位人才；持續透過國發基金投資AI新創，輔導促成產業AI生態系成形；持續提升資安治理成熟度，加強公私協力情資分享與資安聯防，維護資通訊安全，以提升整體數位韌性。

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