川普2.0來襲》 楊金龍︰美需戰略物資 不會對台制裁

中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院備詢時表示，建議台灣可增加對美採購能源、農產品以及軍備等，來縮小台美順差。（記者廖振輝攝）

建議增加採購美能源、農產品、軍備等 縮小台美順差

〔記者陳梅英／台北報導〕美國候任總統川普雖然明年一月二十日才正式上任，但各界對其在競選期間提出各類經貿政策主張是高度戒備。中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院備詢時表示，台美貿易順差擴大是他目前最擔憂的，不過他認為，台灣出口到美國的產品包括資通訊、高階晶片等，屬於戰略物資，都是美國需要的，不至於會被制裁；他還建議台灣可增加對美採購能源、農產品以及軍備等，來縮小台美順差，台廠赴美投資如台積電赴美設廠等，也是平衡兩邊貿易失衡方法之一。

面對立委關切台美未來經貿關係的挑戰；楊金龍坦言，川普的商人性格、政策不易預測，「他本身就是一個不確定」，而在金融市場，「不確定性就是大問題」。

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Fed貨幣政策不確定性高 將密切注意、順勢調整

楊金龍說，川普上任後對央行有二大挑戰，一是外匯市場，因資本流動關係，原本大家以為聯準會（Fed）降息後美元會走弱，沒想到美元不止走揚還很強勁；「川普一上來，聯準會降息步調可能改變」，Fed後續貨幣政策是朝向寬鬆、還是緊縮有很大不確定性；不過「若聯準會維持獨立性、不確定性應可少一半」，因此央行後續也會密切注意、順勢調整、審慎因應。

川普揚言全球加徵關稅 台經濟與通膨將受影響

第二個挑戰來自經濟層面，楊金龍指出，川普揚言對中國、全球大幅加徵關稅，台灣是以貿易為導向的國家，若美國拉高關稅，將衝擊全球貿易，台灣經濟與通膨等也會受到影響。

楊金龍說，川普首次總統任期發動美中貿易戰，台灣有轉單效應，是受惠的一方，但川普二．○是否還會跟以前一樣，我們在貨幣政策、匯率報告以及外匯市場都要很小心因應。

楊金龍認為，台灣出口到美國最大宗的晶片、資通訊產品是很特殊的產品，可說是戰略物資；從台美間貿易來看，兩國合作有益，美國設計、我們製造，而「我們製造的又是他所需要的」，因此川普先前言論應該是一種策略，「制裁不至於」；央行與美國財政部每年固定有二次諮商，他們也了解台灣對美順差是因為美國有需要、不是因為價格很低。

對中國祭出60％高關稅 應該只鎖定新三樣產業

對於川普揚言對中國全面祭出六十％高關稅，楊金龍分析，美國在許多消費性產品上還是很依賴中國，不可能全面性提高關稅，應該只會針對中國正力推的「新三樣」產業，包括電動汽車、鋰電池與太陽能等。

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