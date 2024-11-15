永豐金鳴槍阻詐 彭金隆︰強烈建議民營跟進

金管會主委彭金隆（右）表示，「強烈建議」民營銀行跟進暫停到非實名制的社群平台刊登付費廣告。左為財政部長莊翠雲。（記者廖振輝攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕九大官股銀行上週宣示暫停到非實名制的社群平台刊登付費廣告，金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢，面對立委質詢為了強化打詐，金管會是否應該「強烈建議」民營銀行跟進？彭金隆直言，「沒有問題，這原本就是我們的立場，將會朝這個方向前進」。

為積極推動打詐，九大公股銀即日起暫停在非實名制社群平台投放廣告，並停止贊助非實名制登錄的社群網站、網紅等從事任何廣告與業務宣導活動；本週三，上海商銀也宣布加入行列，成為第一家響應的民營銀行，永豐金控昨也在法說會上公開宣布跟進，是第一家鳴槍的民營金控。

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「防詐是全民共同責任」，永豐金總經理朱士廷表示，母公司及旗下所有子公司，都將全力支持，不在非實名制的社群平台投放廣告。

立委賴士葆昨質詢，金管會有無可能讓所有銀行或上市櫃公司跟進？彭金隆回應，這原本就是我們的想法、更支持業者的自發性行為！今年十月底金管會已邀集相關公會討論，積極推動落實廣告實名制。

賴士葆追問能不能直接下令，要求民營銀行、甚至上市櫃公司跟進？彭金隆說，「我們是朝這個方向前進，業者也要有高度的自發性，畢竟廣告主要善盡社會責任」。

銀行局副局長林志吉說，國內金融業者透過市場力量，實名制社群平台才投放廣告，主管機關樂觀其成，不希望是由主管機關干預業者的個別廣告行為，而是「自願性」積極配合，若有金融機構反其道而行，加碼投放廣告在非實名制社群平台，這樣社會觀感會好嗎？

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