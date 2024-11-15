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財經青紅燈》遠離詐騙關掉社群

2024/11/15 05:30

行政院邀請曾遭受詐騙集團冒名的財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠擔任打詐大使。（圖擷取自行政院影片）行政院邀請曾遭受詐騙集團冒名的財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠擔任打詐大使。（圖擷取自行政院影片）

國內網路詐騙案件層出不窮，九家泛公股銀行齊聲宣布停止對未使用實名制的社群平台投放廣告，獲得行政院長及金管會的高度肯定；「治本之道」理應由數位發展部完成修法，針對社群平台做出「網路廣告實名制」的規範與限制，而這在之前，除了靠企業主的自發性行為、也只能期待民眾能先培養識詐能力，否則後續的堵詐、阻詐與懲詐等，都只是事倍功半。

「實名制」是指透過真實姓名、身分證字號等方式來確認身分，由於網路社群平台無須確認真實身分，即可申請帳號在平台上發言、投放廣告；長期以來，部分不法詐團就是利用這個漏洞，匿名操作詐騙。

詐騙可以說是國人最不滿的社會問題，詐團不斷強化升級各種詐騙伎倆，受害民眾持續增加，若沒有霹靂手段，難收有效成果；這也是公股金融機構決定暫時停止在非實名制的社群平台下廣告。

或許有人會覺得，公股銀行原本消金業務就較少，投放在社群平台的廣告不多，影響原本就較小；二來，要打擊詐團，卻把矛頭指向網路社群平台，是否傷及無辜？這也是民營金融機構仍觀望，未積極出手配合的原因之一。

即使是民營機構，金融業原本就是「特許產業」，受到主管機關高度監理，特別是銀行業，收受社會大眾存款，必須要有多一點的「社會責任」，也要比其他產業多一點的「社會觀感」。

其實，當通訊、短影音等社群平台幾乎霸佔了民眾的訊息管道，同溫層間的訊息壁壘越來越厚，真假難辨、詐騙隨之而來，要遠離詐騙，就關掉社群吧，坐等詐騙假訊息上門，不如主動去搜尋正確的新聞與訊息。（王孟倫）

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