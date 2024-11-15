盤勢分析》指數連4跌 短線測試季線

台股昨電、金、傳產權值股齊跌，台積電盤下震盪後終場收平盤，大盤終場下跌144.85點作收，指數連4日下跌。（示意圖，中央社資料照）

費城半導體指數收黑，台股昨電、金、傳產權值股齊跌，台積電（2330）盤下震盪後終場收平盤，而台股早盤雖幾度翻紅、但不敵賣壓，一度下挫逾240點，不過終場跌勢收斂，以22715.38點作收、下跌144.85點，指數連4日下跌，成交量約4115億元。

昨日外資賣超254.27億元、投信買超54.52億元、自營商賣超163.57億元，三大法人合計賣超363.32億元；外資台指期淨空單增加2454口，累計外資台指期淨空單增至4.7萬口。

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啟發投顧副總容逸燊認為，昨日台積電抗跌，但其他電子股與中小型股走勢偏弱，台股回測季線，不過季報多數公告完畢、下週三期貨結算，結算過後外資空單應會收斂，多方漲勢有望重新延續；後續可關注輝達法說會相關的AI題材股。

群益期貨指出，目前台股電子、金融股持續承壓，短線仍以保守格局看待。昨外資期現貨悲觀布局，整體籌碼面為略悲觀格局，台股目前將測試季線位置，短線一旦放量跌破支撐，恐將加速走跌。（記者歐宇祥）

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