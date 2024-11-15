第三季獲利速報》單季EPS 4.32元 廣達營收、獲利雙新高

廣達在AI伺服器出貨帶動下，今年第三季獲利創單季新高。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕電子代工大廠廣達（2382）在AI伺服器出貨帶動下，今年第三季獲利創單季新高，每股稅後盈餘（EPS）4.32元，累積前三季EPS達11.37元，超越去年全年水準，不過因高價AI伺服器出貨增加，雖帶動營收成長，卻也壓抑毛利率與營益率，終止毛利率連續五季逾8%的表現，第三季單季毛利率略減至7.33%。

廣達看好明年AI伺服器將延續今年動能，維持年增率三位數，AI伺服器貢獻整體雲端業務比重將由目前超過五成、進一步成長至超過七成；廣達第三季營收與獲利同創歷史新高，第三季毛利率7.33%，季減1.25個百分點，年減0.78個百分點；營益率4.61%，季減0.3個百分點，年增0.21個百分點；稅後純益166.33億元，季增9.9%，年增29.9%，EPS為4.32元。

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第三季EPS 2.89元 瓦城獲利年減

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）公布第三季財報，稅後淨利1.13億元、每股稅後盈餘（EPS）2.89元，創下過去4個季度以來新高，但仍較去年同期的3.02元減少。累計前3季稅後淨利2.96億元、EPS為7.56元，較去年同期的10.06元減少24.85%。

瓦城泰統表示，將持續透過多品牌及精準展店策略，深化地區性商圈經營，同時積極進駐各大重要百貨商場及購物中心，透過聚客效益帶動餐廳來客，提升集團營運動能。

預期第4季受惠於百貨週年慶檔期、年末聖誕節及跨年節慶聚餐挹注，將有助於提高來客量，維持營運成長。

新藥銷售佳 藥華藥獲利單季新高

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥股藥華藥（6446）昨公告第三季財報，單季本業獲利7.34億元、稅後淨利7.19億元、每股稅後盈餘2.21元皆創單季新高。累計前三季稅後淨利17.3億元，較去年同期虧損7.39億元、營運明顯轉佳，累計今年前三季每股稅後盈餘達5.23元。

藥華藥研發的罕見血癌新藥Ropeg，持續在美國市場銷售，今年開始日本市場也貢獻藥華藥營收，帶動藥華藥今年前10月營收75.8億元、年增89.4%，今年將是藥華藥的獲利元年。

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