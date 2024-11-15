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正崴首座超算中心啟用 年營收估40億

2024/11/15 05:30

友崴超算中心啟用，正崴集團董事長郭台強親自出席剪綵。（記者張慧雯攝）友崴超算中心啟用，正崴集團董事長郭台強親自出席剪綵。（記者張慧雯攝）

不排除赴日發展

〔記者張慧雯／台北報導〕正崴（2392）集團轉投資友崴超級運算公司的首座超算中心「Ubilink」昨（14）日正式啟用。正崴董事長郭台強指出，算力即國力，目前國內前幾大IC設計公司、封裝測試大廠、生技業紛紛來洽詢，期待友崴一年內營運可滿載、年營收估40億元；友崴超算董事長胡惠森也表示，日本對於企業設立超算中心給予許多優惠，不排除赴日發展。

輝達技術支援 台灣最強算力

郭台強認為，「Ubilink」超級運算中心創下四大里程碑，第一，採用1024張NVIDIA Hopper GPU和NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路平台，達到45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）的頂尖算力，在今年11月穩居全球500大超級電腦（算力）排行榜前21名，亞洲僅次於日本及中國。

他說，Ubilink與國家實驗研究院國網中心建造的台灣杉二號、三號、創進一號及NVIDIA Taipei-1是台灣五大算力中心，總算力達82.95 PFLOPs，而Ubilink占據其中55%的算力，成為全台最強大的算力中心。

此外，在NVIDIA的技術支援，正崴集團、森崴能源、華碩集團的合作下，「Ubilink」僅用3個月便高效完工。

最特別的是，這是亞洲首座具綠能資源的超級運算中心，胡惠森強調，在森崴能源團隊的支持下，Ubilink成為亞洲第一個融合綠能產業與能源資源的超算中心，未來可按照客戶的需求全面供應綠電，為數位運算與永續發展樹立新標竿，是亞洲首座綠能超級運算中心。

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