劉揚偉：鴻海明年成長押AI 奪逾4成GB200伺服器市佔

鴻海董事長劉揚偉昨在法說會表示，GB200系列預計本季小量出貨、明年首季放量，明年AI伺服器出貨可逐季攀升。（資料照，記者方韋傑攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海（2317）昨日召開法說會，外資法人聚焦輝達GB200伺服器最新出貨情況。鴻海董事長劉揚偉表示，GB200系列就如同輝達執行長黃仁勳所說的需求「非常瘋狂」，鴻海預計本季小量出貨，明年首季放量，鴻海已拿下明年GB200逾40%市佔率，其他競爭對手比例仍低，明年AI伺服器出貨可逐季攀升，佔整體伺服器營收比重將超過50%，在高價AI伺服器放量下，明年雲端產品比重有望和手機相提並論。

Q4小量出貨 明年Q1放量

展望第四季，劉揚偉指出，除了傳統旺季的消費智能產品表現依然亮眼，可望呈現強勁的季對季成長；AI伺服器需求也相當強勁，今年累計前三季AI伺服器營收較去年同期年增超過兩倍，通用伺服器營收成長也超過20%。

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法人關心高價AI伺服器出貨比重拉高，營收放大恐壓抑明年毛利率與營益率，對此，劉揚偉表示，隨著GB新的系列推出，AI伺服器成本會下滑，持續透過營運規模跟垂直整合優勢，完成獲利極大化，明年毛利率仍可成長；由於鴻海拿下極高的GB200市佔率，也會提高集團在相關關鍵零組件供應比例，正在爭取未來採用集團液冷、電纜、線纜等零件，更有機會把水冷關鍵零組件整合到客戶產品中，已陸續通過客戶認證，預期採用相關零組件對獲利有不錯貢獻。

日電動車代工 只剩最後細節

至於電動車與日本車廠正在敲定最後細節，全力確保量產時間不延誤，未來也會與更多客戶合作，原訂2025年達到電車製造5%市佔率跟兆元營收目標，因汽車發展需謹慎，達成時間會推遲。

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