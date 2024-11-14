獲利速報》長榮海運Q3每股賺28.75元 創歷史次高

長榮海運公告第3季合併營收為1,527.89億元，年增109.84％，稅後淨利619.13億元，年增182.60%，每股盈餘28.75元，創單季歷史次高。 （取自長榮海運官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕長榮海運（2603）公告第3季稅後淨利619.13億元、年增182.6%，每股稅後盈餘28.75元、創單季歷史次高。累計前3季稅後淨利1087.54億元、年增239.4%，毛利率38.88%、年增19.07個百分點，每股稅後盈餘為50.68元，同創同期歷史次高。

長榮海運表示，受到中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，第3季海運市場價量齊揚，帶動公司營收與獲利較去年同期大幅成長。

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長榮航Q3每股賺1.66元 創歷史新高

〔記者楊雅民／台北報導〕長榮航（2618）公布第3季稅後淨利89.8億元，每股稅後盈餘1.66元，創單季歷史新高；累計前3季稅後淨利214.8億元，每股稅後盈餘3.98元，同創歷史新高。

長榮航表示，前3季整體航空貨運受益於電商蓬勃發展、AI伺服器、半導體機台等需求持續強勁，包機需求湧現，加上海運塞港、海轉空運外溢效應，推升貨量及運價。

前3季載貨量年增11.7%，貨運單位收益年增12.5%，貨運營收年增26.8%；前3季客運營收年增10.2%。

網家Q3虧損擴大 每股虧損1.21元

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）公告第3季稅後淨損1.71億元、每股稅後淨損1.21元，單季虧損幅度較去年同期擴大，並已連虧7季；而前3季稅後淨損則為3.52億元，每股稅後淨損2.49元，較去年同期收斂。網家指出，前3季毛利率持穩，期望第4季優於往年。

雙11購物節方過，第4季業績將左右網家全年表現，該公司表示，目前電商事業仍聚焦產品銷售組合、毛利結構與營業費用優化，優先追求營收成長，前3季虧損也較去年同期收斂，雙11的優惠高峰日業績也優於去年，後續仍有許多消費大檔，可望挹注營運動能。

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