盤勢分析》短線技術面轉弱 勿過度追高

外資持續狂賣台股，終場下跌121.54點，收在當日最低2萬2860.23點。（資料照）

美股4大指數回檔，費城半導體指數疲弱，外資持續狂賣台股，壓抑台股表現，加權指數昨日盤中企圖反彈，數度翻紅，但台積電（2330）即使宣布加碼股息，仍不敵外資賣壓，僅部分AI概念股、網通、台積電設備股表現較佳，尾盤賣壓再度加重，加權指數終場下跌121.54點，收在當日最低2萬2860.23點，成交量約3910億元。

3大法人昨日合計賣超459.78億元，其中外資又大砍425.2億元、投信買超59.19億元、自營商賣超93.77億元；外資台指期淨空單大減4711口，累積外資期貨淨空單為4.47萬口。

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國票證券分析，台股以中長黑K摜破10日線及月線，2萬3000點關卡同步淪陷，頭肩頂型態逐漸浮現，預期指數將朝頸線試探支撐，台股短線走勢有轉空疑慮；然若多方成功守住季線關卡，中期多方格局並未改變下，仍可望重返上升軌道，但當前避免過度積極承接，待指數見回穩訊號，再布局基本面趨勢確立個股。

統一證券指出，台股日KD轉弱即將死亡交叉，MACD柱狀翻黑，OTC指數跌破季線及半年線，須特別謹慎留意，短線技術面轉弱，預期台股在期貨結算前呈現震盪整理，建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強。（記者卓怡君）

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