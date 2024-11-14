雙鴻明年營收 估雙位數成長

雙鴻舉辦法說會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

AI水冷產品成長上看6倍

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器持續帶動散熱產業向上，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨表示，明年雙鴻營運將持續成長、估逐季向上，其中水冷散熱成長正向，且因技術門檻較高、需求量大，明年水冷產品成長幅度有望上看6倍，營收比重成長到45%至50%，帶動毛利率向上。

因AI伺服器熱能增加，帶動水冷散熱需求快速提升，雙鴻前3季稅後淨利14.26億元、年增4成，每股稅後盈餘（EPS）16.05元；第3季單季產品組合以伺服器佔比42%最高。雙鴻預估，因水冷散熱滲透率將提升，明年伺服器散熱產品營收成長將達130%以上，整體成長幅度將超過往年。

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雙鴻也預估，明年產品組合將以伺服器相關占比60%最高，筆電（NB）與桌電（DT）相關合計占25%，明年維持微幅成長；而VGA顯卡相關則為13%、明年雙位數成長。今年第4季、明年首季成長幅度將取決於水冷產品出貨表現。

目前雙鴻出貨的水冷散熱產品以水冷板、分歧管（CDM）為大宗，林育申表示，水冷板出貨數量較多，而CDM因技術難度較高、毛利與單價表現較好，且AI產品的毛利率平均會高過通用型約5個百分點，對整體貢獻正向。

自製快接頭 目前送驗中

林育申說，輝達開出的規格、標準不可思議地高，生產壓力也大，雙鴻也持續擴充產能與人力，目前水冷板在中國、泰國生產，CDM則在台灣、泰國生產，水冷板月產能目標為30萬套，明年首季就可達15萬套、第3季達到產能目標，CDM月產能則建置5000對。

AI伺服器水冷所需的關鍵零組件快接頭（QD）一直缺貨，林育申指出，是因AI需求量太大、超越原有生產商產能，雙鴻也建置自製能力，目前送驗中、通過應無虞，未來雙鴻也可以供應快接頭。不過，明年隨著輝達GB200、GB300伺服器問世，預估仍會有缺貨現象。

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