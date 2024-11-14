晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

雙鴻明年營收 估雙位數成長

2024/11/14 05:30

雙鴻舉辦法說會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）雙鴻舉辦法說會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

AI水冷產品成長上看6倍

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器持續帶動散熱產業向上，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨表示，明年雙鴻營運將持續成長、估逐季向上，其中水冷散熱成長正向，且因技術門檻較高、需求量大，明年水冷產品成長幅度有望上看6倍，營收比重成長到45%至50%，帶動毛利率向上。

因AI伺服器熱能增加，帶動水冷散熱需求快速提升，雙鴻前3季稅後淨利14.26億元、年增4成，每股稅後盈餘（EPS）16.05元；第3季單季產品組合以伺服器佔比42%最高。雙鴻預估，因水冷散熱滲透率將提升，明年伺服器散熱產品營收成長將達130%以上，整體成長幅度將超過往年。

雙鴻也預估，明年產品組合將以伺服器相關占比60%最高，筆電（NB）與桌電（DT）相關合計占25%，明年維持微幅成長；而VGA顯卡相關則為13%、明年雙位數成長。今年第4季、明年首季成長幅度將取決於水冷產品出貨表現。

目前雙鴻出貨的水冷散熱產品以水冷板、分歧管（CDM）為大宗，林育申表示，水冷板出貨數量較多，而CDM因技術難度較高、毛利與單價表現較好，且AI產品的毛利率平均會高過通用型約5個百分點，對整體貢獻正向。

自製快接頭 目前送驗中

林育申說，輝達開出的規格、標準不可思議地高，生產壓力也大，雙鴻也持續擴充產能與人力，目前水冷板在中國、泰國生產，CDM則在台灣、泰國生產，水冷板月產能目標為30萬套，明年首季就可達15萬套、第3季達到產能目標，CDM月產能則建置5000對。

AI伺服器水冷所需的關鍵零組件快接頭（QD）一直缺貨，林育申指出，是因AI需求量太大、超越原有生產商產能，雙鴻也建置自製能力，目前送驗中、通過應無虞，未來雙鴻也可以供應快接頭。不過，明年隨著輝達GB200、GB300伺服器問世，預估仍會有缺貨現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財