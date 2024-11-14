中國被動元件市況慘 業者看好明年車用與AI領域

中國市況慘淡，被動元件廠看明年車用、AI應用領域持續成長。圖為臺慶科法說會。（記者張慧雯攝）

抵銷消費型電子不振影響

〔記者張慧雯／台北報導〕中國被動元件市況慘淡，所幸，台廠有車用電子、AI伺服器等產品護身，近期包括國巨（2327）、華新科（2492）、臺慶科（3357）、勤凱（4760）等都表示，車用與AI領域客戶需求持續增溫，可抵銷消費型電子需求下滑的影響，明年也將成為營運主要動能，同時，東南亞設廠也是業者選項。

被動元件代理商堡達（3537）董事長陳家裕表示，中國被動元件市況慘淡、需求疲軟，短期內很難好轉，堡達已切入AI伺服器供應鏈，預估明年AI相關營收可較今年成長15%。他認為，AI營收增長抵銷其他品項減少的部分，預期明年營收表現和今年差不多，而堡達主要是透過電子代工廠（EMS）客戶，推出耐高溫高壓的被動元件產品，切入AI伺服器供應鏈。

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臺慶科總經理謝明良從第3季營收表現分析，車用電子與電腦相關都有成長，其中車用電子成長最高、年增逾4成，也看好電腦換機潮明年有機會啟動。他指出，臺慶科近年來在車用電子花許多時間認證，今年營收成長很大一部分來自車用電子，看好明年還會持續發酵，車用營收占比預估在3成以上，今年獲利將優於去年，期待明年更優於今年，同時，也積極布局AI伺服器領域相關產品。

被動元件導電漿大廠勤凱副董莊淑媛則表示，目前國際銀價居高不下，下游客戶拉貨陷入觀望，好消息是庫存水位非常低；在被動元件漿料方面，日本客戶的車用MLCC材料送樣後，客戶反應良好；在半導體材料方面，包括先進玻璃基板封裝TGV等也獲得客戶正面回應，勤凱已做好進軍半導體材料市場的各項準備，預期相關商機可望在1-2年內發酵。

東南亞設廠 成為業界選項

針對川普即將就任美國總統，堡達認為，須觀察美中後續發展，目前評估在越南設立據點、甚至擴廠的可能。臺慶科則選擇馬來西亞設廠，移轉中國與台灣部分設備，預計明年3月可開始貢獻營收，初步規劃以車用、AI伺服器相關的產品為主，但仍需半年至一年的時間認證。

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