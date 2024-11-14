避險基金大亨︰投資中國是愚蠢的事

美國避險基金海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）指出，投資中國是愚蠢的事。（路透資料照）

樂見對中鷹派任川普政府要職

〔編譯盧永山／綜合外電報導〕美國避險基金海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）受訪指出，他對美國總統當選人川普任命一些對中鷹派人士出任新政府要職表示歡迎，並指投資中國是愚蠢的事，也是個可怕的想法。

巴斯向來看空中國市場和經濟，他十二日接受彭博電視訪問表示，預料將被川普提名為國務卿的佛州聯邦參議員魯比歐，以及已經被任命為國安顧問的佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz），「都理解中國對西方世界和美國安全構成的巨大威脅」。

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自二○一七年以來一直看跌港元的巴斯說，這些人是「中國現實主義者」（China realist），並認為投資中國資產從長期來看會虧本。

巴斯指出：「自二○一七年以來，（中國領導人）習近平在每次公開演講、每次公開露面中，都一直在講他要做什麼（但最後都沒做到）。」他並表示：「投資中國是愚蠢的事，也是個可怕的想法。」

自美國總統大選結果揭曉後，人民幣兌美元匯率已貶值近二％。川普威脅要對中國所有進口商品課徵六十％的關稅，此舉讓人進一步懷疑中國提振經濟成長的能力及效果。

巴斯今年二月初接受CNBC訪問時表示，中國對房地產部門的過度依賴，導致該國經濟陷入類似美國二○○八年遭逢的金融危機，而且中國銀行的槓桿率是當時美國同業的三．五倍。他警告，中國銀行業三分之一到四十五％的資產用於中國及香港的房地產貸款，將面臨一場經濟風暴。

知情人士透露，為拯救房市，北京當局正在制定方案，允許北京和上海等一線城市將購屋契稅從目前最高三％降至最低一％；另外，對於出售持有不到兩年的房子課徵五％增值稅，也有望調整或取消。

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