川普行情冷卻 全球股市回檔

美股出現川普勝選以來首度下跌，拖累週三亞股跌至近兩個月最低，其中，日本股市收跌1.55％。（美聯社）

憂通膨再升 週三亞股跌近2月最低 美股開盤漲跌互見

〔編譯盧永山／綜合外電報導〕市場擔憂美國候任總統川普提議的關稅措施和所選用的內閣官員可能刺激通膨，導致美國聯準會（Fed）放慢降息速度，美股出現川普勝選以來首度下跌，也拖累週三亞股跌至近兩個月最低，週三歐股開盤走軟，美股漲跌互見。

週二道瓊工業指數收跌○．八六％，標普五百指數收跌○．二九％，那斯達克指數收跌○．○八％；美國十年期公債殖利率大漲○．一二個百分點、來到四．四三二％。而川普勝選後一路走高的比特幣，週二觸及八萬九九六八美元的歷史最高，五個交易日大漲約三十一％，週三首度回檔，跌至八萬七九四○美元。

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週三MSCI亞太指數收跌一．○九％、至一八二．九八，創九月十八日以來最低；其中，日本股市收跌一．五五％，南韓股市跌二．六四％，創一年來最低。週三彭博美元現貨指數維持平盤，日圓兌美元逼近一五五日圓大關。

自川普勝選後，投資人對亞洲股市的心態轉趨謹慎，因預期川普提議的減稅和關稅措施，將進一步推高通膨，導致Fed放慢降息速度；川普選用的內閣官員也引發市場疑慮，因為這些官員將執行他在邊境、貿易、國家安全和經濟等領域的「美國優先」政策。

美10月CPI年增2.6％ 削弱Fed降息預期

美國十月消費者物價指數（CPI）年增率為二．六％、高於九月的二．四％，為今年三月以來首度上升；月增○．二％、與九月持平，但連續四個月上漲。十月核心CPI年增三．三％、與九月持平；月增○．三％，亦與九月持平。

彭博經濟學家強森（Scott Johnson）發布報告指出，美國十月CPI數據可能削弱Fed十二月降息的預期。交易員已將Fed十二月降息的機率下調至約六十％，美國總統大選前為八十％左右；並押注Fed到明年六月前僅降息兩次，而美國總統大選前為四次。

Saxo Markets首席投資策略師查娜娜（Charu Chanana）表示：「市場關注焦點在川普二．○，由於川普提名對中鷹派出任新政府要職，投資人對關稅的恐懼已略超過對減稅的預期。」

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