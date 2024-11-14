央行︰川普新政3效應 影響台經貿

中央銀行總裁楊金龍今將赴立法院財政委員會專題報告。（資料照）

注意全球經濟減速與通膨趨升、中國動能弱化、美貨幣政策不確定性衝擊

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍今將赴立法院財政委員會專題報告，他指出，川普重返白宮後，未來採行的新貿易政策可能會導致全球經濟動能趨緩、通膨趨升，中國經濟動能弱化與美國貨幣政策不確定性，並透過上述三管道影響台灣經濟、金融前景；台灣雖有望於美中新一輪貿易戰中受惠，但台美貿易順差擴大，未來被美國財政部列入匯率操縱國觀察名單，恐怕也將成常態。

財委會今邀請財金部會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告。楊金龍在報告中指出，川普重返白宮後，美中競爭態勢不變，川普新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，尤以關稅政策外溢影響最大。

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美中新貿易戰 台廠受惠轉單效應

他說，未來若美國對中加徵六十％關稅，可能重啟新一輪美中貿易戰，中國經濟動能也會進一步弱化；近年我對中國出超縮減，但中國仍為台灣最大出口市場，且中國產能過剩問題嚴峻，台灣須審慎因應中國可能低價傾銷的風險。

而美國對進口品全面提高關稅政策，將引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，增添全球供應鏈調整壓力，並可能推升全球通膨壓力，降低全球經濟與貿易成長率，使聯準會（Fed）貨幣政策具高度不確定性，影響全球金融市場穩定。

楊金龍表示，在全球經貿版圖重塑過程中，隨台廠改變全球布局，可能影響台灣出口動能與廠商投資意願，進而制約台灣未來經濟成長力道。另一方面，若川普加強對中國科技與貿易制裁，台廠或可受惠於轉單效應。

上榜匯率操縱觀察名單 恐成常態

不過，川普第一次總統任期時，美中貿易戰開打，台灣雖意外受惠，也使台美貿易順差擴增，加上台灣經常帳順差占GDP（國內生產毛額）比率向來居高，楊金龍示警，未來台灣觸及美方這兩項檢視標準而被列為觀察名單恐成常態，建議可擴大對美採購能源、農產品及軍品等，以縮小雙方貿易順差。

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