晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

書劍集》貿易戰續篇

2024/11/13 05:30

●歐陽書劍

挑起美中貿易戰的前美國總統川普回來了。擔任美國總統時的川普會引領怎樣的話題，令人記憶猶新，八年前的往事也歷歷在目；理論上，相關的個人、企業或國家該進該退、該衝該躲應都有跡可循，畢竟又是川普！然而，畢竟又是川普，即將引爆的強度，並不易測，而且還要看外溢效果。

觀察川普新任期對國際經濟的影響，要從川普第一任談起。川普二○一六年十一月首度贏得總統大選，二○一七年上任後發動美中貿易戰，經過談判折衝，不管中國的反制措施，仍自二○一八年起分階段加徵自中國進口之商品的關稅。

美國是世界最大進口國，二○一七年時進口商品達二兆三千多億美元，其中以中國的五千多億美元最多，其次為加拿大及墨西哥各三千億美元左右，而排第四及第五的日、德，則都是一千多億美元；美國從這五個國家進口的商品約一．四兆美元，接近進口總額的六成。過了六年，二○二三年美國的最大進口國換成墨西哥，金額提高至接近五千億美元，而自中國進口商品則減至四千二百多億美元。

美國對中國加徵關稅的效果逐漸顯現，但從全球的角度觀察則有不同。川普擔任總統期間，全球貿易總額有增有減，二○一八年接近二十兆美元，其後稍有下滑，二○二○年更遇疫情而衰退，可是其後再增，二○二三年全球商品出口值約二十三．八兆美元，雖較前一年的二十五兆美元，下滑約四．四％，但仍處在高點。中國出口在二○一七年約二．三兆美元，占全球的八分之一，近幾年仍大致維持該比例；不過，二○二三年已增至十四．二％，金額提高至三．四兆美元。

美國對中加徵關稅後，國際貿易仍然成長，並產生貿易與投資的移轉效果，在中國的出口商紛轉至其他國家增設新廠，或是將產能過剩的多餘商品向其他國家傾銷，改變了全球供應鏈結構與經貿樣態。

川普個人意志堅定，第一次競選總統的對外經貿政見，在任期中幾乎都是說到做到，只有執行程度與速度之別而已。不管是退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），與韓國、加拿大、墨西哥重談貿易協議，簽署新的貿易協定，或是對中國加徵關稅或對智慧財產權被侵犯的追究，以及禁止高科技產品出口、限制外人投資美國重要產業等，無一不執行。

這一次川普揚言全面課徵十％關稅，對中國商品則課徵六十％至百分之百的關稅，若切實執行，牽動全球投資與貿易金流、物流移動的效果，將更驚人。

已擔任過四年總統的川普，現在就已經以準總統的身分發揮影響力，未來政策的執行，將會與驚人的發言一樣，都較過去更強烈、更熟稔。在貿易戰中，中國仍是美國的主要目標，但每個國家都無法置身事外。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財