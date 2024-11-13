●歐陽書劍

挑起美中貿易戰的前美國總統川普回來了。擔任美國總統時的川普會引領怎樣的話題，令人記憶猶新，八年前的往事也歷歷在目；理論上，相關的個人、企業或國家該進該退、該衝該躲應都有跡可循，畢竟又是川普！然而，畢竟又是川普，即將引爆的強度，並不易測，而且還要看外溢效果。

觀察川普新任期對國際經濟的影響，要從川普第一任談起。川普二○一六年十一月首度贏得總統大選，二○一七年上任後發動美中貿易戰，經過談判折衝，不管中國的反制措施，仍自二○一八年起分階段加徵自中國進口之商品的關稅。

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美國是世界最大進口國，二○一七年時進口商品達二兆三千多億美元，其中以中國的五千多億美元最多，其次為加拿大及墨西哥各三千億美元左右，而排第四及第五的日、德，則都是一千多億美元；美國從這五個國家進口的商品約一．四兆美元，接近進口總額的六成。過了六年，二○二三年美國的最大進口國換成墨西哥，金額提高至接近五千億美元，而自中國進口商品則減至四千二百多億美元。

美國對中國加徵關稅的效果逐漸顯現，但從全球的角度觀察則有不同。川普擔任總統期間，全球貿易總額有增有減，二○一八年接近二十兆美元，其後稍有下滑，二○二○年更遇疫情而衰退，可是其後再增，二○二三年全球商品出口值約二十三．八兆美元，雖較前一年的二十五兆美元，下滑約四．四％，但仍處在高點。中國出口在二○一七年約二．三兆美元，占全球的八分之一，近幾年仍大致維持該比例；不過，二○二三年已增至十四．二％，金額提高至三．四兆美元。

美國對中加徵關稅後，國際貿易仍然成長，並產生貿易與投資的移轉效果，在中國的出口商紛轉至其他國家增設新廠，或是將產能過剩的多餘商品向其他國家傾銷，改變了全球供應鏈結構與經貿樣態。

川普個人意志堅定，第一次競選總統的對外經貿政見，在任期中幾乎都是說到做到，只有執行程度與速度之別而已。不管是退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），與韓國、加拿大、墨西哥重談貿易協議，簽署新的貿易協定，或是對中國加徵關稅或對智慧財產權被侵犯的追究，以及禁止高科技產品出口、限制外人投資美國重要產業等，無一不執行。

這一次川普揚言全面課徵十％關稅，對中國商品則課徵六十％至百分之百的關稅，若切實執行，牽動全球投資與貿易金流、物流移動的效果，將更驚人。

已擔任過四年總統的川普，現在就已經以準總統的身分發揮影響力，未來政策的執行，將會與驚人的發言一樣，都較過去更強烈、更熟稔。在貿易戰中，中國仍是美國的主要目標，但每個國家都無法置身事外。

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