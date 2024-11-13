採季配息以來最優 台積電Q3每股配4.5元

台積電Q3每股配4.5元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電董事會昨決議，核准配發今年第三季每股現金股利四．五元，高於上季的四元，為今年以來二度調高股利，也是採季配息以來最高，除息交易日訂在二○二五年三月十八日，預計四月十日發放。

明年4月10日發放

台積電董事會核准二○二四年第三季營業報告書及財務報表，受惠人工智慧（AI）與智慧型手機晶片需求旺，單季合併營收約新台幣七五九六．九億元，稅後純益約三二五二．六億元，每股稅後盈餘達十二．五四元，營收與獲利皆創單季新高。

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台積電股利政策採穩定增加，今年第一季調高股利為每股現金股利四元；第三季再度調高為四．五元，較上季提高○．五元，換算每股稅後盈餘達十二．五四元，配發率為三十五．八八％。

董事會並決議，為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約一五四億七九九五萬美元（新台幣逾五千億元）。

台積電表示，季度資本預算將做為廠房興建及廠務設施工程；建置先進製程產能、二○二五年研發資本預算與經常性資本預算；二○二五年資本化租賃資產。因應客戶對AI相關的需求強勁，台積電今年資本支出將小幅高於三百億美元（新台幣近一兆元），明年資本支出將比今年增加。

台積電董事會並決議，核准於不高於新台幣六百億元額度內，在國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充及／或污染防治相關支出的資金需求。

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