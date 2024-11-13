台積電徵懂德語技術員 外派德國廠

台積電。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電展開全球布局，技術員也走向國際化，繼美國、日本後，德國廠也建廠中，儘管二○二七年底才要開始生產，台積電未雨綢繆，近期破天荒對外徵求德語專才的外派技術員。半導體供應鏈指出，台積電外派技術員比台灣薪水加倍，平均年薪可達一四○萬元以上，還提供宿舍等生活福利；德國物價水準高，外派加給說不定比日本、美國更高。

台積電近期在官網釋出徵求德語專才的技術員，職務條件包括高中職以上畢業，不限科系，德文檢定至少為B1；無經驗可，有相關經驗者尤佳；報到後需先在指定廠區訓練一至二年，再被派任指定海外廠區二年以上。

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該職務工作內容主要是翻譯訓練工作，配合海外廠的建設與運作，使用德語協助廠區翻譯和培訓工作，並充當台籍與外籍員工間的溝通橋樑；線上工作涵蓋使用自動化電腦派工系統監控產線機台、生產相關指標等。不只台積電，供應商包括帆宣、巨路等也有德語專業人才的需求。

台積電台灣廠區技術員採取四班二輪制，工作兩天、休息兩天，必須輪班，依部門而異，三至五個月需日班、再輪流夜班；日班總月薪約三萬二千元，夜班總月薪約四萬三千元，另有分紅獎金，並依表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪七十萬元以上。

台積電德國廠位於德勒斯登，與合作夥伴博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）與恩智浦半導體（NXP）合資，投資總金額估超過一百億歐元，台積電持股七十％；今年八月下旬舉行動土典禮，預計二○二七年底開始生產。

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