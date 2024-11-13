台積電斷供中國七奈米以下晶片 外資︰最多只影響1%營收

台積電。（資料照）

〔記者卓怡君、王孟倫／台北報導〕川普即將重返白宮，外界關切若美中貿易戰再升溫，對台積電可能產生的衝擊。不過，美系外資最新報告指出，以本週傳出台積電斷供中國七奈米以下晶片而言，對台積電營收影響最多僅一％；投顧機構則推演台積電可能面臨的四種情境，認為「加稅、有條件補貼」最有可能。

美系外資指出，台積電在中國雲端AI半導體的營收非常有限，可能只占整體營收的一％。另一家美系外資認為，中國占台積電營收比重約十一％，新規範對台積電的影響相當小；台積電來自中國的營收主要是加密貨幣挖礦晶片、智慧型手機等消費類應用，目前客戶對於先進製程及CoWoS的需求強勁，產能利用率的缺口將由其他客戶需求補上。

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川普晶片政策影響台積電 投顧︰加稅、有條件補貼 機率最高

台新投顧報告則推演川普重返白宮後，台積電可能面臨的四大情境，第一種是「加稅、有條件補貼」，對台積電影響「相對小」，可能性「高」；第二種情境是「加稅、且取消補貼」，這對台積電的影響「最大」，可能性是「中」。

第三種情境是「不加稅、但取消補貼」，這對台積電的影響「小」，但可能性「低」；第四種則是「不加稅、也維持補貼」，當然對台積電沒有影響，但與川普過去主張有落差，可能性同樣也「低」。

台新投顧並指出，川普執政後，台股有三大政策風險、兩大受影響族群，分別是對台灣晶片業加徵關稅，及晶片法案相關補貼優惠是否取消，影響對象都是「半導體產業」；第三個政策風險是「台美租稅協定重新談判」，將影響「赴美投資台商」族群。

金管會昨晚則表示，昨日亞洲主要股市多收黑，並非台股獨跌，今年截至十一月十一日為止，台股漲幅累計達三十一．二二％，表現為亞洲各國股市第一，也是亞股當中唯一漲幅超過三成的市場。

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