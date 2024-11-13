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小額綠電上架 增4彈性購買機制

2024/11/13 05:30

台電小額綠電全新大改版，一大亮點是可額外「加購」兩成的冬季綠電，今日起上架競標。 （台電提供）台電小額綠電全新大改版，一大亮點是可額外「加購」兩成的冬季綠電，今日起上架競標。 （台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電小額綠電全新大改版，將銷售兩千萬度綠電，來源除光電外，新增自家的「離岸風電」，並全新設計「日間型」、「全日型」兩種主打商品，一大亮點是可額外「加購」兩成的冬季綠電，今日起上架競標。

台電去年拿出南鹽光電、彰濱光電試水溫，但並未售罄，今年市場仍有需求，納入自家離岸風電一期案場。商品則大幅改版，設計「日間型」提供上午七點到下午五點等買主，以供應光電為主，適合白天生產的需求者；「全日型」則可給二十四小時的三班制、全天營業用戶，由光電、風電混搭，但兩種主商品只能擇一。

至於年期、度數，規劃一萬度、十萬度、二十萬度，搭配一年期、五年期的組合款式，因大額商品最熱銷，今年最大額調高到二十萬度，合計有六款可選。

價格方面，台電說明，小額綠電底價依各案場適用再生能源躉購費率及相關規費，參考目前綠電市場行情後訂定；去年投標價格區間落在四．九到六．八元。

台電發言人蔡志孟表示，外界仍有採購小額綠電需求，今年改版是根據去年用戶反饋意見調整，更貼近買家想法；像增加四大彈性購買機制，有「冬季加購」綠電、「月月配」與資格彈性、時間倍增等。

蔡志孟說明，冬季加購可給年底旺季的買家，得標者能額外買到年度總量的兩成綠電，且可用低於投標的優惠價加購；「月月配」是用戶可依需求自行訂定每月轉供度數上限；今年也開放總公司代表投標，所購綠電可分配給轄下分支機構使用。

台電此次競標延續去年做法，仍是一個電號開放投標一種商品，買家要先選擇日間型或是全日型，再選度數、年期，共六商品，依志願排序投標，並考慮是否加購冬季綠電，最終六商品中，只會有一個得標。小額綠電預計今天上午九點上架，十二月三日中午十二點截標，隔日下午五點通知結果。

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