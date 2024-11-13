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稅收提前達標 全年估超出預算4千億

2024/11/13 05:30

10月證交稅213億元、為歷年同月新高，年增40.6％、連續18個月成長。（中央社資料照）10月證交稅213億元、為歷年同月新高，年增40.6％、連續18個月成長。（中央社資料照）

連4年超出預算數 前10月達3兆2951億 創歷年同期新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布十月全國稅收三四九八億元、年增五十．九％；累計一至十月稅收三兆二九五一億元、創歷年同期新高，年增九％，已提前達成全年預算目標，且高出六一五億元。財政部預估，今年全國稅收將高出預算四千億元、規模為歷年第三高，已連續四年超出預算數，其中中央政府稅收將高出三千億元。

根據統計，前十月稅收年增二七二八億元，以證交稅增加八二二億、綜所稅增六三七億、營業稅增四四八億、營所稅增四二八億元較多。財政部統計處專門委員梁冠璇指出，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅、房屋稅、契稅、印花稅、娛樂稅及房地合一稅，前十月稅收均創歷年同期新高。

10月證交稅創同月新高 連18月成長

其中，十月證交稅二一三億元、為歷年同月新高，年增四十．六％、連續十八個月成長；前十月證交稅二四二○億元、年增五十一．四％。梁冠璇說明，十月雖有輝達晶片設計瑕疵問題、美國總統大選等變數，股市觀望氣氛濃厚，但美國經濟仍屬穩健，中國刺激措施推升中港股ETF交易量能，加上台積電法說會釋出利多，帶旺證交稅表現。

房地稅方面，十月土增稅七十億元，排除農曆春節後，為今年最低，年增二十二．一％；前十月土增稅七四九億元、年增二十一．七％。十月個人房地合一稅六十四．五億元、年增五十二．六％，增幅為今年最低，六都中，桃園市、台南市稅收負成長；前十月房地合一稅五六六億元、年增八十四．八％。

10月六都建物移轉月減13％ 連3黑

梁冠璇指出，隨著央行信用管制發酵，購屋需求轉趨保守，十月六都建物買賣移轉棟數月減一成三，連續三個月呈月減，且較去年十月減少。她表示，房地交易將回歸自住、工商使用的基本需求，包括央行推出下一波管制的可能性、美國聯準會（Fed）降息強度等，都將影響資金流向及房市後續表現。

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