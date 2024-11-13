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自由日日shoot》北市府︰公辦都更需公益捐贈

2024/11/13 05:30

南機場社宅（新和安居）都更案，台北市政府要求補正捐贈2％的樓地板面積，導致該案規劃至少700戶的社宅被卡住不能蓋。（記者田裕華攝）南機場社宅（新和安居）都更案，台北市政府要求補正捐贈2％的樓地板面積，導致該案規劃至少700戶的社宅被卡住不能蓋。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕國家住都中心董事長花敬群抱怨，台北市政府要求南機場透過都更方式興建的社宅（新和安居）需回饋二％樓地板面積，導致七、八百戶社宅卡關無法興建；台北市都市更新處表示，公辦都更應具有公益性，依規定都需捐贈公益設施，市府審議國家住都中心案件時都積極協助，絕無卡案。

更新處表示，依都市更新條例及台北市公辦都更實施辦法規定，公辦都更應具有公益性，以增進公共利益。無論中央或台北市的公辦都更案，依規定都需捐贈公益設施；北市府也因應地區公益需求，滾動檢討並定期公告「捐建公益設施項目一覽表」，以充實地方公益性。

補正資料仍未提交

更新處表示，花敬群所指的個案在今年八月向市府申請擔任實施者，但有應補正事項，函退後迄今仍未提交補正資料，因此市府無法續行程序；市府於都更審議或相關行政程序都積極協助，絕無卡案一事。

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