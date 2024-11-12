川普行情加持 比特幣漲破8.2萬美元

比特幣首度突破8.2萬美元。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕週一亞洲股市走低，因中國的地方政府債務緩解措施，不如投資人預期，加上數據顯示，中國的通縮壓力猶在。另，比特幣首度突破八．二萬美元，因美國總統當選人川普支持數位資產，市場預測年底時，比特幣有望來到十萬美元。

中國政府上週公布十兆人民幣（約四十四．八兆台幣）刺激措施，希望解除地方政府債務危機，卻未公布針對消費者的新財政刺激方案，令投資人失望；此外，中國十月通膨疲弱，外國直接投資持續下降。

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投資人一直希望上週落幕的中國全國人大常委會公布更多強有力的刺激措施，以提高國內需求，尤其川普揚言將對中國所有進口產品徵收六十％關稅，加重中國經濟不確定性。對許多經濟學家而言，北京當局的態度顯示，其有意保存銀彈，以在明年川普就任後，能更好地因應潛在的貿易戰。

週一香港恆生指數收盤下跌一．五％，創十月十八日以來最低，恆生國企指數收跌一．四％。滬深三百指數一度大跌一．四％，尾盤在中芯國際（SMIC）等半導體股拉抬下由黑翻紅，上漲○．六％。外媒報導，美國下令台積電停止向中國客戶供應先進晶片，可能促使北京當局支持該國半導體產業。

安盛投資管理公司日本以外亞洲投資長畢戈斯（Ecaterina Bigos）表示：「中國股票存在高度的波動性，儘管有關房地產事務的政策宣布已協助穩定信心，基本面尚未改變，在企業的獲利方面並未見到改善。」

川普勝選後，瑞銀調降中國明年經濟成長率至約四％，並指二○二六年的增速也「相當低」。

週一德國、英國和法國等歐洲三大股市開盤大漲，美股期指繼續走高，比特幣大漲三．六％，首度突破八．二萬美元，也帶動以太幣、狗狗幣（Dogecoin）、Shiba Inu等加密貨幣走高。

分析師認為，川普在競選期間矢言將美國打造成加密貨幣之都，並建立加密貨幣儲備，投資人押注川普政府對加密貨幣的監管將更溫和，市場預測年底比特幣有望來到十萬美元。

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