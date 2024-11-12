美國製造驅動 拚5奈米以下產能翻倍成長

預期至二○二八年，美國五奈米及以下先進製程產能占全球市場比重將達二十％。（示意圖，法新社資料照）

預期2028年全球市占將達20％

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普重返白宮，研調機構指出，川普強調半導體供應鏈對美國國家安全的重要性，並積極推動半導體業者赴美投資，以鞏固美國在先進半導體製造技術上的主導地位；預期至二○二八年，美國五奈米及以下先進製程產能占全球市場比重將達二十％，較今年的三％大幅提高，未來四年產能擴張的複合成長率（CAGR）上看一○○％。

美工程師經驗有限 台廠助練兵

半導體業界人士認為，台積電雖傳出美國廠試產良率佳，但即使台灣廠區在五奈米世代（含四奈米）已達高良率水準，美國廠工程人力、供應鏈等，與台灣差異相當大，一個製程可能幾千道步驟，要零失誤地整合起來，對經驗有限的美國工程師相當困難，需要台灣工程師協助練兵。

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研調機構DIGITIMES指出，為呼應川普「美國製造」政策，台積電、三星電子自二○二○年起陸續宣布擴大對美投資；但受疫情、美國勞動力短缺等影響，台積電的四奈米製程量產計畫推遲至明年上半年，三星則因產業景氣，將德州廠的量產時間延至二○二六年。而在川普力推降低依賴外國供應鏈等政策下，將使全球晶圓代工產業面臨的地緣政治壓力加大，恐重新評估美國投資計畫。

另，市場傳出台積電昨起對中國客戶暫緩七奈米及以下的AI相關晶片出貨，未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查，以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。集邦科技（TrendForce）最新報告指出，若該規範發酵，將衝擊中國AI產業發展前景。

台積流失中國客戶 其他客戶可彌補

先進製程占台積電今年前三季營收高達六十七％，已成為主要營收來源；集邦科技指出，主要客戶皆為歐美及台系，即使該審查發酵、流失部分中國客戶，預期可透過其他客戶彌補，對台積電先進製程產能利用率影響有限。此外，中國區域的營收僅占台積電整體比重十一％至十三％，相對北美逾六十％營收占比少很多。

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