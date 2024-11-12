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台積、美光需70億度電 中火拚氣電直送

2024/11/12 05:30

台電表示，盼中火換氣轉型快速上線，能將電力直送台積電、美光等科技大廠。（記者廖家寧攝）台電表示，盼中火換氣轉型快速上線，能將電力直送台積電、美光等科技大廠。（記者廖家寧攝）

中火一期兩部燃氣機組 可補140億度缺口

〔記者廖家寧、蘇孟娟／綜合報導〕針對台中火力發電廠「換氣減煤」目標，台電昨表示，高科技產業蓬勃成長，將為台中增加七十億度的用電需求，而目前台中的供需缺口還有約七十億度電，中火一期兩部燃氣機組上線後剛好可補上，盼中火換氣轉型快速上線，能將電力直送台積電、美光等科技大廠。

中火一期建造兩座燃氣機組、拆除兩座燃煤機組，也就是「蓋一拆一」，中火二期則要「蓋四拆二」。環團、地方希望比照一期「蓋一拆一」，擔憂保留燃煤機組就有啟用可能性。

台電副總經理蔡志孟指出，目前台中的電力落差是七十億度電，而台中有科技大廠落地，用電需求大幅成長，還會再需要七十億度電，中火一期兩部燃氣機組各可發出七十億度電，共一四○億度電，剛好可補足用電缺口。

他表示，減煤要有步驟，必須先增氣才有減煤空間，過去台中能減煤六○○萬噸，來自通霄一期計畫上線的助力；另南部的興達電廠更是先興建燃氣機組，才將燃煤機組除役轉備用，興達兩部燃煤機組除役，已減煤逾二六○萬噸；二○二六年換麥寮電廠除役，可再減煤五○○萬噸。

對於中火未來有六部燃煤機組轉為國安備用，引發台中市政府反彈，中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，中火一期興建燃氣機組時，台中以都審卡關十五月，導致中火以氣換煤期程延後兩年，只炮打中央要求提早二○二八年中火無煤，不是負責任的地方政府，籲中市「不要再玩都審卡關」，協助中火二期愈早動工，才能愈早無煤。

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