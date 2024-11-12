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財經青紅燈》做AI決心還不如弘憶

2024/11/12 05:30

（資料照，示意圖）（資料照，示意圖）

行政院明年編列五大信賴產業預算共222億元，其中半導體122億元、AI產業74億元，AI產業預算較今年大幅增加134%，內容包括國科會將辦理晶片驅動產業創新再升級—新一代高速運算主機與AI評測環境建構、AI運算資料中心建置等計畫共48億元。

AI預算這樣夠嗎？今年有一家上市公司弘憶國際（3312），共砸下4934萬美元（約新台幣15.8億元）建置AI運算中心，而正崴（2392）集團子公司也在土城砸下23億元向母公司正崴租了廠房及設備，也要做AI運算中心，本週正式開幕，所以國科會那48億元到底有多少預算給AI運算中心、規模會有多大，外界都很好奇。

正崴集團有實力可以砸23億元做AI運算中心，就連股本才16.2億元的弘憶都敢砸下跟股本相當的金額去投資AI運算中心，顯見這家公司似乎比政府更有決心。

不過弘憶今年第二季的現金及約當現金才19.8億元，這家公司表示將透過營運資金及借款等方式籌措資金，而且弘憶估算出租此AI運算中心5年可獲得服務費8974萬美元（不含稅金、約新台幣28億元），等於5年的總報酬率超過7成，所以弘憶說是要擴展業務版圖、多角化經營，相信股東都能理解。

只不過，弘憶似乎積極過頭。這家公司建置這座AI運算中心是出租給關係人，而這關係人據了解是董事長家族的第二代，重點是今年6月底雙方已簽部分租賃契約，但弘憶卻在7月初才公告，而且出租的鑑價報告竟然未經審計委員會、董事會及股東會通過，當初董事會授權董事長後完全便宜行事，是因為被證交所抓包開罰，整起事件才曝光。

政府應該了解未來「AI算力及國力」，僅編列這樣的預算看不出來政府有多大決心要發展AI；至於民間像弘憶則是拚過頭，完全無視公司治理，當中是否有人謀不臧，主管機關應該深入了解！（陳永吉）

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