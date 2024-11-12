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營收獲利速報》台達電10月營收創新高 Q4持續看好

2024/11/12 05:30

（資料照，示意圖）（資料照，示意圖）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）公告10月營收388.17億元，月增4.6%、年增11.9%，創歷史單月新高，累計今年前10月營收3457.62億元、年增2.9%。台達電表示，主要成長動能為資料中心相關電源與散熱系統出貨。

台達電10月4大業務範疇營收比重，分別是電源及零組件55%、基礎設施24%、自動化11%、交通10%。營運團隊看好旗下AI伺服器散熱系統產品第四季業績將續創新高，帶動基礎設施營收大幅成長。

緯創Q3 EPS1.47元 前3季4.26元

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠緯創（3231）董事會昨通過第三季財報，受業外認列匯損影響，單季每股稅後盈餘（EPS）1.47元，季減5.2%、年減12%；不過，緯創今年前三季EPS達4.26元，已超越2023全年的4.08元。

緯創重申，第四季筆電、桌機、顯示器、通用型伺服器出貨皆持平第三季，AI伺服器逐月、逐季成長；全年相較去年，筆電、桌機、通用型伺服器出貨小幅成長，顯示器持平，AI伺服器成長3位數百分比。

萬海Q3 EPS6.57元 前3季賺1.2個股本

〔記者楊雅民／台北報導〕受惠於運價第三季增長，萬海（2615）公告第三季稅後淨利184.31億元，單季每股稅後盈餘（EPS）6.57元，創下8個季度以來新高。累計前三季稅後淨利346.23億元，EPS為12.34元，擺脫去年同期每股虧損0.68元的陰霾。

第四季是農曆春節前備貨旺季，但受地緣政治、供應鏈分化及關稅壁壘等因素影響，貨櫃海運市場仍然充滿挑戰。

萬海明年預計有3艘1萬3000TEUs（20呎櫃）的新船投入，並公告將建造24艘船，共計新增運力近26萬TEUs，顯示仍持續看好長期航運市場需求。

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