盤勢分析》外資期貨空單創新高 投資宜謹慎

（資料照，示意圖）

美股維持高檔不墜，可惜台積電（2330）又逢美國新禁令打壓而走弱，即使10月營收再創新高，但賣壓灌頂，在台積電壓盤下，加權指數昨盤中一度跌近250點，回測5日線，所幸生技、航運、建材等族群走強，且午盤過後，買盤進駐台積電，加權指數跌幅快速收斂，一度翻紅，呈現開低走高，終場加權指數小跌24.25點，收在23529.64點，成交量縮至3646億元。

三大法人昨合計賣超61.5億元，其中外資賣超1.7億元、投信買超27億元、自營商賣超86.8億元；值得注意的是，昨外資台指期淨空單大增8870口，累積外資台指期淨空單高達5.1萬口。

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統一證券分析，根據歷史經驗，美股在11月至隔年1月是一年中表現較佳階段，加上當前美國企業投資、勞動市場均穩定無虞，台股年底作帳行情已啟動。惟外資期貨空單創下新高，加上台積電停止向中國客戶供應七奈米以下晶片等事件，勿過度追高，拉回逢低分批布局並汰弱留強。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，上週五美股三大指數創高，晶圓龍頭大廠10月營收也報捷，然因美國新禁令，導致台股多頭受壓抑，但仍看好晶圓龍頭大廠營運表現強勁，擴大指數走揚空間，至明年第一季作夢行情有望加速啟動。（記者卓怡君）

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