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整地發現疑似未爆彈 台積高雄廠工程不受影響

2024/11/12 05:30

台積電高雄廠整地時發現疑似未爆彈，虛驚一場。（讀者提供）台積電高雄廠整地時發現疑似未爆彈，虛驚一場。（讀者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）高雄廠區整地工程現場，昨上午突發現疑似未爆彈，引起現場人員大驚，趕緊報警處理，經軍方鑑定，確認為早期遺留500磅空用炸彈殘體，無安全顧慮，已依程序完成銷毀處理作業；台積電表示，該廠已恢復施工，工程不受影響。

台積電昨回應「高雄廠區整地挖掘的相關發現，一切依現場人員安全為優先考量，並配合主管機關相關規定辦理」。公司雖未言明是哪座廠，但供應鏈廠商表示，甫動土的P3廠正進行整地階段，整地過程發現疑似未爆彈，幸好只是虛驚一場。台積電昨股價收1085元、小跌5元。

高雄廠將是生產2奈米大本營，首座2奈米廠（P1）傳出預計11月26日舉行內部進機典禮，由營運長秦永沛主持，12月1日起展開裝機；辦公大樓與第二座廠（P2）結構體已成形；P3廠上月剛動土；第四座廠（P4）、第五座廠（P5）已啟動環評，未來可望是2奈米世代的A16製程的晶圓廠。

嘉義廠因搶救遺跡 近日才復工

台積電位於嘉義科學園區的CoWoS先進封裝廠一廠，也才於今年5月底施工時，意外發現了歷史遺跡，搶救文物半年後，近日才恢復施工。

無獨有偶，台積電轉投資晶圓代工廠世界先進（5347）昨位於桃園的晶圓三廠也突發停電事件，下午12點10分因供電系統設備異常，致使廠區電力中斷，當下無塵室立即進行疏散，員工均安全無恙。

世界先進表示，晶圓三廠於下午12點34分恢復供電，公司已採取措施，全面進行復工，廠務系統已恢復正常，並清查機台狀況，確認對產品的影響，並已立即通知受影響的客戶，對營運的影響仍在評估中。

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