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台積電美廠下月初完工典禮 川普、張忠謀可望同台

2024/11/11 05:30

台積電美國亞利桑那州廠預期十二月第一週舉行完工典禮，美國準總統川普、台積電創辦人張忠謀等人有望同台，將台美半導體合作推向新高峰。（美聯社檔案照）台積電美國亞利桑那州廠預期十二月第一週舉行完工典禮，美國準總統川普、台積電創辦人張忠謀等人有望同台，將台美半導體合作推向新高峰。（美聯社檔案照）

台美半導體合作推向新高峰

〔記者廖家寧／台北報導〕台積電美國亞利桑那州廠預期十二月第一週舉行完工典禮，美國準總統川普、台積電創辦人張忠謀及董事長魏哲家、蘋果執行長庫克、輝達創辦人黃仁勳與超微執行長蘇姿丰等有望同台，將台美半導體合作推向新高峰。據指出，各界預期屆時可能釋出有關美國晶片法案、提高關稅等訊息，特別是台積電獲美補助細節；經貿官員對此表示，尊重美方立場，暫不便多做發言。

經濟部長郭智輝六日在立法院透露，台積電美國廠已完全試產成功，「所以下月他們將有一個很好的典禮」，也相信無論美國總統是誰，都會開出對台積電最有利條件，畢竟市場需求存在，而台積電在先進製程仍是「一人武林」，美國IC設計與台灣晶圓製造更是「互補互利」。

美廠明年上半年將開始量產

台積電美國廠預計明年上半年開始量產，原先設定生產五奈米和四奈米製程，未來將擴大至二奈米。對此，郭智輝說明，國內有科技管制法令，二奈米要在海外生產的前提是，起碼一．四奈米已在台生產，但目前二奈米都還沒量產，遑論一．四奈米；另，全球轉往區域經濟走向，未來台積電二奈米製程勢必赴美落地，但不是現在。

為強化供應鏈韌性，美國在近岸外包政策下，向台積電祭出落地補助案，包括六十六億美元補助金及最高五十億美元貸款。對於台積電能否拿到五十億美元貸款，經貿官員未直接證實，僅表示尊重美方立場，尤其美國總統大選後時機更敏感，細節暫時無法對外透露。

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