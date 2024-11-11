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離岸風電3-2期 開發商將全數簽約

2024/11/11 05:30

離岸風電區塊開發3-2期簽約將揭曉。（資料照）離岸風電區塊開發3-2期簽約將揭曉。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電區塊開發三之二期簽約將揭曉，經濟部能源署官員透露，得標的五家開發商將全數如期簽約；三之二期國產化政策也釋出彈性，在如期併網前提下，廠商若遇不可抗力因素導致無法順利交貨，可改以進口替代，但嚴格禁止自中國進口。

離岸風電區塊開發三之二期選商有六家開發商、共六個離岸風場投標，排序關鍵是國產化分數高低，序位決定風場獲配容量，最後是五家開發商、五座風場得標，取得開發權。

其中，第一名森崴能源的又德風場，目標開發容量約七○○MW；排名第二的風睿能源旗下海廣風場目標開發容量約八○○MW。

沃旭能源雖排序第三，但旗下大彰化東北風場與海廣風場高度重疊，可開發容量所剩無幾，建置可行性不高，這期選商中失利，將放棄開發權。

排序第四為哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙二號風場，獲配容量上限六○○MW；排序第五是科里歐再生能源（Corio）海鼎一風場，期能拿到三六○MW；德能英華威的德帥風場排序第六，約能拿到二四○MW。

對於離岸風電國產化爭端，經濟部強調與歐盟諮商已達成共識，將暫停WTO（世貿組織）爭端解決程序。其中，三之三期不將國產化列入必要分數，但國產化程度有助於額外加分；三之一與三之二期國產化執行規則不變，三之一期提供一年併網展延期，三之二期則在如期併網前提下，如執行遇到不可抗力因素，難以配合交貨期，經過產發署個案審查通過後，可改用進口貨，但禁止使用中國貨。

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