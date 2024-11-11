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中國風險增 外企加速撤 中企也出逃

2024/11/11 05:30

外界預期，川普上任美國總統後，美中貿易戰恐加劇，將進一步影響外企對中國的投資。（美聯社資料照）外界預期，川普上任美國總統後，美中貿易戰恐加劇，將進一步影響外企對中國的投資。（美聯社資料照）

對刺激措施悲觀 川普上任恐加劇貿易戰

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，外國企業上季從中國撤離更多資金，顯示儘管北京推出一連串刺激措施，但外商仍對中國經濟感到悲觀。與此同時，中國企業加快布局海外市場，以迴避各國對中國產品課徵高關稅，進而導致資金加速外流。

外資縮手 今年FDI將首見淨流出

中國外匯管理局八日公布，第三季國際收支表中的直接投資負債減少八十一億美元（約二六一二億台幣），這項衡量外企在中國直接投資的指標，今年前九月下滑近一三○億美元（約四一九二．五億台幣）。

外企在中國的投資於二○二一年達創紀錄高點後，連續三年下降，主因地緣政治緊張、對中國經濟悲觀，以及汽車等產業中國對手的競爭加劇。若今年剩餘時間外國投資持續下滑，將是自一九九○年有紀錄以來，首度出現年度外國直接投資（FDI）淨流出。

報導指出，今年撤離部分中國業務的企業，包括日產、福斯等車企，以及柯尼卡美能達等公司。日本製鐵七月宣布，將退出中國的合資企業；IBM則關閉中國的硬體研究團隊，衝擊約一千名員工。

外界預期，川普上任美國總統後，美中貿易戰恐加劇，將進一步影響外企對中國的投資。上海美國商會主席安高博（Allan Gabor）表示，地緣政治緊張是該組織會員最憂心的議題，「這使得規劃重大投資變得困難」。

前3季 中企對外投資創第3高

相較之下，中國對外投資急遽上升，中國外匯管理局數據顯示，第三季中國企業增加約三四○億美元（約一．一兆台幣）的海外資產；這使今年以來流出的資金達一四三○億美元（約四．六兆台幣），為有紀錄以來同期第三高。

比亞迪等中國企業快速擴展海外足跡，以獲取原物料並建立海外市場的產能，隨著越來越多國家對鋼鐵等中國產品提高關稅，以及川普威脅對所有進口產品課徵懲罰性關稅，預料該趨勢將持續擴大。

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