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〈財經週報-熱門族群〉電視面板報價有望止跌 雙虎Q4業外可期

2024/11/11 05:30

中國推出「以舊換新」補貼政策，電視面板報價全面止跌。（法新社）中國推出「以舊換新」補貼政策，電視面板報價全面止跌。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

受惠於中國推出「以舊換新」補貼政策，加上品牌廠提前為雙十一促銷備貨，電視面板報價全面止跌，甚至有部分尺寸醞釀漲價，外資大摩則預期農曆春節前備貨動能更為強勁，面板廠將重新掌握議價權，面板產業出現轉機。

此外，不僅美國眾議院盯上中國最大面板廠京東方，川普當選後若對中加重關稅，台廠均已分散生產據點，也可望受惠。

而友達（2409）、群創（3481）持續「瘦身」處分閒置資產，大筆業外收益可望於第四季認列，近期已有法人開始逢低佈局，大摩則點名群創表現有望優於大盤。

從面板第三季財報表現來看，受到面板報價續跌影響，雙虎毛利率下滑，群創本業再度轉虧，友達則連10季虧損。

展望未來，友達董事長彭双浪認為，在同業「按需生產」策略下，明年供給端可呈現健康狀態，加上AI PC上市、Windows 10終止支援等因素，將帶動顯示器、筆電換機潮，整體需求有望回溫。

同時，面板雙虎也加速轉型，並大力瘦身，不僅減資、資產活化，閒置廠房處置動作也相當積極。

群創業外收益161億 友達47億

群創南科4廠已賣給台積電，交易金額171億元，處分利益147億元，日前也公告南京廠出售給南京江寧經濟技術開發區管理委員會，預計處分利益人民幣3.2億元、約台幣14億元。

目前南科4廠因點交作業，交易預計在第四季完成，屆時加上南京廠處分獲利，將可挹注群創業外收益161億元，全年將可轉虧為盈。 友達8月底也敲定處分台南廠予美光，預計也可在年底前完成過戶，處分利益約47億元。由於友達前三季稅後虧損約46億元，預期友達全年將是小幅虧損的一年。

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