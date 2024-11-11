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〈財經週報-投資觀點〉美債ETF穩健現金流 聯準會降息週期不會縮短

2024/11/11 05:30

亞特蘭大聯儲2024年GDPNow模型預估實質GDP︰第四季度季度百分比變化亞特蘭大聯儲2024年GDPNow模型預估實質GDP︰第四季度季度百分比變化

■呂正傑

FOMC參與者對適當貨幣政策的評估︰點陣圖FOMC參與者對適當貨幣政策的評估︰點陣圖

引言: 美債甜甜價來了嗎？美國聯準會不動搖降息路線，美債殖利率反彈空間有限!

美債ETF出現投資機會？美國經濟成長是重要的觀察指標

美國聯準會（Fed）在9月啟動了降息，但是我們可以看到美債的殖利率持續的上漲，20年期的美債殖利率從3.97%反彈至4.58%，導致美債ETF價格下跌逾10%，究竟美債ETF怎麼了? 其實我們以投資目的而言，買美債ETF是在賺取長期穩定的利息，只要能夠維持穩健的現金流，耐心還是長期投資必要的原則；對於資產配置者來說，投資美債ETF利於對沖市場不確定性風險，況且美債具有全球規模最大、流動性最佳的種種優勢，向來是金融市場安全性極高的投資工具。

至於價差空間的操作，聯準會的降息循環至少延續至2026年，並不會動搖降息路線，未來對於整個債市的影響，美國經濟的成長還是一個很重要的指標，現在看起來衰退機率不高，根據GDPNow模型對2024年第四季實際GDP成長率，至11月3日止的預測數值為2.3%，美國商務部最新數據顯示，9月PCE物價指數年增2.1%，創2021年初以來新低，也就是說美國經濟將會是通膨下滑、配合2.0至3.0%之間的溫和成長。

既然是經濟溫和成長，我們就不至於看到市場資金瘋狂往高風險的股市資產移動，這表示從貨幣政策的時間層面來看，降息的週期不會縮短，債市依舊有其利基；反過來說，目前攀升的殖利率也可能在未來半年開始抑制美國經濟發展，降息的週期會因為這樣子而拉長，未來降息的幅度是否增加、次數是否也會增加，這情況一旦成真，除了有資本利得的空間，還可以收取債券ETF利息，達到穩健的長期投資。

整體而言，現在的美債ETF確實可以思考投資機會是否出現? 拉回的時候可以考慮慢慢去進場，開始慢慢去佈局。近期我們觀察到債券ETF受益人數大幅增加，整體將近快200萬，今年以來就增加了84萬人次，可見投資人有多麼熱衷債券ETF，但是大家也明白市場風險變幻莫測，投資人應做好資產配置，才能順應各項變化。

（作者為永豐金證券投資顧問部主管協理）

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