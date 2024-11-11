〈財經週報-投資觀點〉IPO資本市場興櫃公司投資商機

各級資本市場每股市值比較

■郝振邦

今年台股在AI及半導體先進製程題材帶動下，加權指數自年初17,940點一路長紅漲至24,417點創下歷史新高，在8月初的股災重挫修正下，目前加權指數仍在23,000點高檔區間盤整，惟此時許多投資人居高思危，心中最大的疑問皆為，本波行情走完了嗎？還有多少投資機會呢？這時不妨換個方式去思考，尋找興櫃市場裡砂礫中的珍珠。

興櫃市場中 尋找明日之星

我國多數發行公司在申請上市櫃前，依法令規定須先行登錄興櫃至少6個月的時間，故興櫃市場通稱為上市櫃前之預備市場；興櫃公司雖每年僅公告半年度及年度兩份會計師財務報告，財務資訊揭露度不若上市櫃公司，且存在流動性及無漲跌幅限制等因素，故每股市值評價相較於上市櫃公司低，惟興櫃市場身為IPO公司上市櫃前的預備市場，其中不乏掌握未來熱門產業趨勢之公司，投資人可透過檢視公開說明書、股東會年報及會計師財務報告，並利用公開資訊觀測站的重大訊息專區以及公司之發言人系統，了解發行公司目前的財務業務狀況及IPO進度，應有機會從興櫃市場中找到明日之星。

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此外在發行公司正式上市櫃掛牌前，會進行IPO前現金增資用以辦理上市櫃前公開承銷，現行承銷方式主要為競價拍賣及公開申購，其中競價拍賣為美國標，採價高者得，依每單投標價格為得標價格，投資人可依自身對於該檔個股的研究掌握投資風險後擬定合理標價進行投標；而公開申購俗稱為股票抽籤，投資人可評估價差是否有誘因來進行股票抽籤，藉上述兩種公開承銷方式參與IPO公司的掛牌蜜月行情。

近幾年因受惠於半導體先進製程發展及AI浪潮，台灣資本市場蓬勃發展，每年皆有數十家發行公司登錄興櫃，其中不乏具產業前景趨勢及獲利良好之公司，若抱持著長期投資的心態提早佈局投資，持續關注公司IPO進度，並耐心等待上市櫃掛牌後反映其應有的價值，如此應能有不錯的投資獲利機會。

（作者為兆豐證券資本市場業務本部副總經理）

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