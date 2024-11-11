〈財經週報-人口拉警報〉擴大人工生殖補助、延長育嬰假 國發會提修法

台灣高齡化、少子化情況嚴峻，國發會研擬導入智慧科技，創造健康和照護新模式。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

國發會最新人口推估出爐，高齡化、少子化情況更形嚴峻。對此，除研議修法擴充人工生殖補助對象，並延長育嬰留停的期限，也將因應明年邁入超高齡社會，隨之而來的大量醫療和照護的需求，持續擴充醫療和照護的服務能量，並思考導入智慧科技，創造健康和照護新模式。

國發會人力處長謝佳宜指出，少子化的部分，主要針對擴大人工生殖補助對象，以及延長育嬰留停的期限兩方面進行研議。她指出，「人工生殖法」的修法，目前已有不少立委提案擴大補助對象，放寬必須是夫妻才可以申請的規定，擴大至包括單身女性或同婚甚至進一步代理孕母等議題，都可望納入討論，衛福部將會徵求各界共識再提出修正草案。

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因應少子化 擴大人工生殖補助對象

國發會主委劉鏡清表示，台灣現在結婚率低、生育時間延後，調查也發現，許多女性不生小孩的主因是「沒有找到理想的結婚對象」，而現行人工生殖僅補助不孕症的夫妻，但面對我國持續惡化的少子化和高齡化問題，國發會將對「人工生殖法」提出修法建議，鬆綁單身女性也可做人工受孕，幫助有意願生小孩的人生育。

此外，謝佳宜表示，政府也研議放寬育嬰留停的期限，包括是否延長？延長多久？還有待勞動部研議和徵詢各界意見。她提到，育嬰留停除了鼓勵生育和減輕育兒負擔，另一個目的是希望透過政府提供父親和母親同時都有育嬰留停津貼的政策，希望鼓勵兩性平等分攤育兒的照顧，未來會朝此面向研議。

社會環境部分，明年邁入超高齡社會，隨之而來的大量醫療和照護的需求，除了持續擴充服務能量，也思考導入智慧科技，創造健康和照護新模式的做法，有利因應超高齡社會。

進入超高齡社會 導入高齡及長照智能照護

目前2023~2026年因應超高齡社會對策方案中，規劃精進高齡醫療照護服務，並提升智慧科技在健康照護的應用，包括運用智慧科技產品，優化高齡者健康照護的管理及監測，鼓勵機構運用智慧科技產品，協助機構優化照護品質，並導入高齡及長期照顧智能照護服務。

至於照顧人力方面，目前衛福部結合勞動部、教育部、原民會、各地方政府及民間團體建立照顧服務員多元培育管道，並努力提升薪資水準；此外，也考量部分失能者仍由東南亞國家的外籍看謢照顧，也將其語言文化納入考量，並增進照顧品質。

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