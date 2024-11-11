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〈財經週報-人口拉警報〉工作人口大減 鼓勵婦女、中高齡投入職場

2024/11/11 05:30

勞動部推出「婦女再就業計畫」，目標是3年內增加14萬名女性勞動力。（資料照）勞動部推出「婦女再就業計畫」，目標是3年內增加14萬名女性勞動力。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

國發會最新人口推估報告，2070年工作年齡人口占比剩不到一半。事實上，因應台灣已進入高齡化社會，各行業缺工情形嚴重，勞動部早已提出多項政策設法提升勞動力，陸續針對婦女、中高齡及青年族群，多管齊下鼓勵國人投入職場；搭配放寬僑外生留台工作，以及推動「移工留才久用方案」，以舒緩國內勞動力不足的情形。

勞動部為提升婦女勞動參與，鼓勵婦女再就業，推出「婦女再就業計畫（2023~2025）」，包括自主訓練獎勵、再就業獎勵、雇主工時調整獎勵。若雇主為二度就業婦女調整彈性工時，經公立就業服務機構求才並僱用二度就業婦女滿1個月，雇主可申請每個月3,000元的「雇主工時調整獎勵」，最長可領12個月。

此外，考量國人偏好「早退」以及將進入超高齡社會，勞動部也落實推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，鼓勵中高齡者及高齡者續留職場延緩退休，協助企業改變人力運用觀念，積極進用中高齡者及高齡者。

為協助高齡者重返職場貢獻勞動力，勞動力發展署特別開設「高齡者專班」，開辦觀光導覽設計與旅遊企劃培訓班、超商門巿人員培育班、園藝植物與美學設計實務班；勞動部也推動「55plus壯世代就業促進措施」，提供就業獎勵、職業訓練及津貼、補助職場支持輔導。

紓緩中階技術人力短缺 推移工留才久用方案

移工方面，為紓緩中階技術人力短缺問題，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，開放在台工作滿6年以上移工，或取得我國副學士學位以上的僑外生，具備一定專業技術且受聘僱薪資達一定條件，得留台從事中階技術工作。

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