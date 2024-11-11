〈財經週報-人口拉警報〉全球人口危機 患寡前先患不均

未來全球總人口數仍會以相對緩慢的速度增加，但是有人口減少問題的國家也不少。（中央社資料照）

記者魏錫賓／專題報導

台灣人口陷於下滑困境，而聯合國出版的2024年「世界人口展望」報告修訂版則估計2024年全球人口約82億人，並繼續以相對緩慢的速度增加，至2080代中期可達到最高103億人，才開始下降；不過，同有人口減少問題的國家不少，2024年合計占有世界人口近3成的63個國家，人口數已先後進入衰退期。

聯合國經濟及社會事務部（DESA）人口部門主管John Wilmoth在發布新版人口報告的記者會中指出，世界人口在本世紀內達到高峰的可能性約為80%，但10年前預測的全球人口在21世紀達到最大值機率僅約30%，差距相當大，主要是近年來一些人口大國（特別是中國）的生育水準低於預期；然而，全球趨勢背後更隱藏著世界各國狀況的截然不同，部分國家的生育率仍然很高，並且快速成長，但包括日本、韓國、義大利等另一些國家的生育率處於歷史低點，正經歷人口迅速老化，甚至下降的趨勢。

請繼續往下閱讀...

因為未來5、60年全球總人口數仍可望增加，人口增、減國面對的問題不同。聯合國經濟及社會事務部經濟發展助秘書長Navid Hanif認為，在人口快速成長的國家，投資年輕人的教育，提高結婚和第一次生育年齡，對婦女的健康和勞動參與有正面作用；而在生育率低的國家，提供帶薪育嬰假、彈性工時、負擔得起的兒童養育和老年人照護，並促進平等的家庭責任，可以提高女性勞動參與、鼓勵生育並增強社會經濟安全。

雖然大部分國家人口仍然成長，但經濟合作暨發展組織（OECD）調查發現，1960年時OECD國家婦女平均生育3.3名子女，在2022年已降至1.5名，少子化持續，而壽命延長的老年化，雖維持住總人口的增加，但早已產生人口結構變化的另一問題。

最早經歷高齡社會及人口減少的日本，人口問題最受關注。根據日本政府統計，日本人口在2005年首度出現負成長，其後幾年增減互見，但從2011年後，人口就持續下降。2005年10月，日本人口超過1.27億人，2011年接近1.28億人，但2024年5月，日本人口已不到1.24億人，13年來已約減少400萬人。

最早面對人口危機的日本，也最早發現社會、經濟受到的衝擊，因此積極提出對策，並提高處理層級。2014年擔任日本首相的安倍晉三就成立對抗人口減少及地方創生總部，當時認為人口向都會區集中，生活、育兒成本太高，及生活型態、觀念變化，都使年輕人不願結婚生子，因此提出多項策略，並藉由引導地方發展改變趨勢，希望維持日本人口於2060年時仍有1億人（2012年時日本政府估計屆時將僅剩8千6百餘萬人）。即使當時內閣總動員提出對策，後來繼任的首相也均特別關注，但仍無法逆轉人口下降的趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法