〈財經週報-時事求是〉逆轉人口危機

人口減少隨著少子化、高齡社會而來，需要全方位政策逆轉惡化趨勢。 （記者靳昌玲攝）

■魏錫賓

時間是最好的解藥，也是最有效的毒藥，雖然可以慢慢地讓人忘記所有不想記起的創傷，可是也會迫使人承擔逐漸累積的禍害。少子化、高齡社會、人口下降聽起來觸目驚心，即使已在進行式，或許大家更願意先暫時忘記這些問題的存在。

人口結構惡化、人口減少的人口危機如果持續，在極端狀況就是「亡種滅國」，如此嚴重的後果，原值得傾所有的力量去預防；可是，因為變數太多，沒有操控的簡單方法、誰也不必負全責，而且不是近在眼前，甚至要經過世代累變才會發生，因此即使後果可以預見，嚴肅的面對態度卻總有不足。

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應付人口減少的危機，至少應兼顧2個面向：一是防止人口減少的發生太過激烈；二是要思考如何建構與人口減少並存的社會環境，尤其是在無力控管第一個面向的時候。

人口減少是因生不如死，生育率逐年下降後，因壽命延長而增多的高齡人口占比增多，過了某一個臨界點後，人口數將加速下滑。防止人口減少，必須提高生育率。年輕人沒有意願結婚生子，最直覺的原因是經濟能力，「成家」在某一種意義上來說，代表「離家」建構自己的家庭，而要能生能養，除了經濟能力，還要在觀念上願生願養。這些問題，並非局部性、斷裂性、分散性的政策所能解決。

若人口數在高齡化後無可避免地終要步入衰退，則新的社會安全網必先建立，才能造就與人口趨少化共存的環境。經濟問題是其中之一，包括財經部會在內的政府機構都提出了一些方案，可是都受限於資源有限；「找錢」應包括在整體計畫之內，而有效的利用資源，也是關鍵。日本從地方創生到金融與資產應用特區的一脈思考，不一定適合每個國家；但創造性的思維，在解決巨大的問題時，特別值得鼓勵，當然，既強調創造性，就不能簡單的移植他國經驗。

人口減少已經發生，且可預見的未來將持續，想要扭轉，每人都要盡一些力量；既是長期累積，就不可能一夕化解，有時更需要反向的過度因應。就像積垢，需要一層層去除，雖必須小心，但偶而要加大力道。

政策效果像巴菲特說的滾雪球，時間愈長，效果愈驚人，在位者都做一些，目前的感受也許模糊，但時間一長，就能看出成果。具體的政策呢？產官學更有足夠的專家。

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